Jeep Elite (matchs en retard) : Le duel des Européens pour Monaco, Bourg-en-Bresse et Boulogne-Levallois capitalisent

Monaco ne ralentit décidément pas la cadence. En déplacement sur le parquet de Strasbourg pour un duel entre les deux derniers clubs français engagés sur la scène européenne, la « Roca Team » a signé son 16eme succès de la saison. Emmenée par Brandon Jefferson (17 points), la SIG a mieux entamé la rencontre, comptant jusqu’à sept points d’avance dans les dix premières minutes. Un ascendant que les joueurs de Lassi Tuovi ont confirmé durant un deuxième quart-temps qu’ils dominé mais sans creuser l’écart. Zvezdan Mitrovic a remobilisé ses troupes et la donne a changé au retour des vestiaires. Grâce notamment à Matthias Lessort (12 points), Rob Gray (12 points) et Ibrahima Fall Faye (11 points, 12 rebonds), les joueurs de la Principauté ont repris les commandes pour se détacher irrémédiablement et s’imposer de douze longueurs (70-82). Un revers alsacien qui fait les affaires de l’ASVEL, qui monte sur le podium sans jouer. Dans un duel entre candidats aux play-offs, Boulogne-Levallois a dû s’employer pour venir à bout du Mans. Une rencontre au cours de laquelle aucune des deux équipes n’a su prendre plus de dix longueurs d’avance et qui s’est logiquement achevée en prolongation. Il a fallu dix minutes supplémentaires pour voir les coéquipiers de Tomer Ginat (20 points, 9 rebonds, 6 passes) faire la différence (101-92 ap) et prendre la sixième place aux Sarthois.

Bourg-en-Bresse consolide sa position

Juste devant le duo composé de Boulogne-Levallois et Le Mans, Bourg-en-Bresse s’en est bien sorti lors de la réception de Chalon-sur-Saône. Après avoir pris la main dès le premier quart-temps, les joueurs de Savo Vucevic ont vécu un trou d’air en début de deuxième quart-temps, encaissant un 15-3 qui a relancé l’Elan Chalon, emmené par Myles Hesson (22 points). Mais les Burgiens ont réagi pour repasser devant au tableau d’affichage, rejoignant leur vestiaire avec deux points d’avance. Solidement devant au score en début de deuxième acte, les coéquipiers de Danilo Andjusic (25 points) ont perdu pied dans les dix dernières minutes, se retrouvant menés de trois points à 47 secondes du buzzer. Mais Zachery Peacock (19 points, 7 rebonds) et Pierre Pelos (12 points, 6 rebonds) à trois points ont offert la victoire à Bourg-en-Bresse (88-85), qui conforte sa place tout près du podium et inflige à Chalon-sur-Saône une cinquième défaite de suite. Dans un autre match en retard de la 11eme journée, Cholet a mis fin à sa série de quatre défaites de suite en s’imposant sur le parquet de la lanterne rouge Boulazac (77-83) malgré un troisième quart-temps manqué qui a totalement relancé les Périgourdins. Nanterre, pour sa part, a signé une deuxième défaite en trois matchs à l’occasion de son déplacement à Orléans (89-98) et prend un peu d’air par rapport à la zone rouge.



BASKET - JEEP ELITE / MATCH EN RETARD

Vendredi 23 avril 2021

11eme journée

Boulazac - Cholet : 77-83

Bourg-en-Bresse - Chalon-sur-Saône : 88-85



26eme journée

Boulogne-Levallois - Le Mans : 101-92 (ap)

Strasbourg - Monaco : 70-82



28eme journée

Orléans - Nanterre : 89-98