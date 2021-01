Jeep Elite (matchs en retard) : La deuxième place reprise par Dijon, Pau-Lacq-Orthez et Nanterre ne s'en sortent pas

Monaco a un nouveau dauphin en Jeep Elite. Alors que le championnat de France continue de mettre à jour son calendrier, malgré les critiques émises par le club de la Principauté face au manque de prise de décision au niveau de la LNB, Dijon a profité de son déplacement à Boulazac pour signer un troisième succès de suite (76-86) dans un match qui s’est décanté dans un deuxième quart-temps nettement dominé par les coéquipiers d’Axel Julien (16 points, 5 rebonds) et David Holson (16 points, 5 rebonds). Le podium, Bourg-en-Bresse ambitionne d’y monter. En déplacement sur le parquet d’une équipe en cruel manque de confiance, Pau-Lacq-Orthez, la JL Bourg a d’abord attendu le deuxième quart-temps pour passer devant mais c’est dans les dix dernières minutes, avec notamment un 14-0 que les coéquipiers de Pierre Pelos (21 points, 6 rebonds) ont acquis leur succès (76-83), infligeant à l’Elan Béarnais une cinquième défaite de suite en Jeep Elite. Bourg-en-Bresse en profite pour prendre seul la quatrième place.

Le Portel enfonce Nanterre, Strasbourg dans le Top 8

Si Pau-Lacq-Orthez en est à cinq défaites de suite, Nanterre voit son compteur atteindre trois à l’issue de son déplacement au Portel. Les joueurs de Pascal Donnadieu ont bien entamé le match avec un premier quart-temps convaincant mais l’ESSM, emmené par Benoit Mangin (12 points) et un total de cinq joueurs au-dessus des dix points, a haussé le ton dans le deuxième quart-temps avant de connaître un temps faible avant la pause. Si Nanterre est revenu à une longueur en toute fin de match, c’est bien Le Portel qui s’impose (78-75) et prend la sixième place. Strasbourg, pour son premier match de championnat en 2021, n’a pas manqué le coche lors d’un déplacement à Roanne. Devant au score dès l’entame du match, la SIG a baissé de pied avant la pause mais les coéquipiers de Bonzie Colson (20 points) ont repris la main après la pause pour ne plus la lâcher et s’imposer de quatre points (78-82) pour pointer à la huitième place. Enfin, dans un duel de deuxième partie de tableau très accroché, Gravelines-Dunkerque, pour son retour aux affaires de la Jeep Elite, a eu besoin d’une prolongation pour dominer Cholet (100-96) qui voit sa série de deux victoires prendre fin.



BASKET - JEEP ELITE / MATCHS EN RETARD

Samedi 16 janvier 2021



9eme journée

Roanne - Strasbourg : 78-82



12eme journée

Pau-Lacq-Orthez - Bourg-en-Bresse : 76-83



16eme journée

Boulazac - Dijon : 76-86



17eme journée

Gravelines-Dunkerque - Cholet : 100-96 (ap)

Le Portel - Nanterre : 78-75