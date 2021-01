Jeep Elite (matchs en retard) : Bourg au rendez-vous

JEEP ELITE

6eme journée - Samedi 30 janvier 2021

7eme journée

10eme journée

16eme journée

Bourg reste dans le sillage du podium ! La JL a battu Orléans 88-82 dans un match en retard de la 6eme journée de Jeep Elite et reste donc quatrième, avec sept victoires en neuf rencontres. Les joueurs de l'Ain ont pourtant été dominés par les Orléanais en première mi-temps, et étaient d'ailleurs menés 18-21 à la fin du premier quart et 42-43 à la mi-temps. L'écart entre les deux équipes a longtemps été de un ou ou deux points dans le troisième quart,Cependant, Orléans n'a rien lâché et un 5-0 au début du dernier quart lui a permis de revenir à 69-62. Les deux défenses se sont ensuite relâchées et les deux équipes ont enquillé les points, mais l'OLB n'a jamais réussi à revenir en dessous des cinq points d'écart... et c'était à six secondes de la fin. Bourg s'est finalement imposé sans trop trembler, avec un dernier lancer-franc de Hugo Benitez. Avec 23 points et 10 rebonds, Pierre Pelos a été élu MVP de ce match. Les 17 points de Paris Lee n'ont en revanche pas suffi à Orléans, douzième du classement.- Orléans : 88-82Roanne - Boulogne-LevalloisPau-Lacq-Orthez - Châlons-ReimsMonaco - Le Portel