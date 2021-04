Jeep Elite (matchs en retard) : Boulogne-Levallois renoue avec la victoire

Enfin une victoire pour Boulogne-Levallois ! Le club francilien restait sur six défaites de suite toutes compétitions confondues (Jeep Elite, Coupe de France et Eurocoupe) et a profité d'un match avancé de la 28eme journée de Jeep Elite pour retrouver le goût de la victoire, contre Chalon-sur-Saône. Les Metropolitans se sont imposés 88-80, à l'issue d'un match globalement bien maîtrisé. Ils ont remporté le premier quart-temps 24-22, puis après avoir vu l'Elan passer devant dans le deuxième, ils ont profité d'un 8-0 pour rejoindre les vestiaires en menant 45-41. A la reprise, Boulogne-Levallois a signé un 7-0 pour creuser l'écart, mais Chalon est parvenu à revenir à -2 (59-57 ) à la 28eme (62-60 à la fin du quart). Dans le dernier quart, les Franciliens ont toujours compté entre trois et huit points d'avance, en parvenant à creuser l'écart de nouveau dès que l'Elan revenait trop près. C'est donc au final une victoire de huit points, où Tomer Ginat a eu une part prépondérante, avec 15 points et 7 rebonds. Les 21 points de Myles Hesson n'ont pas suffi à Chalon, douzième du classement alors que Boulogne-Levallois est sixième.



JEEP ELITE / MATCHS DECALES

Mercredi 7 avril 2021



13eme journée

Gravelines-Dunkerque - Bourg-en-Bresse



28eme journée

Boulogne-Levallois - Chalon-sur-Saône : 88-80



7eme journée

Boulazac - Le Mans