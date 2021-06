Jeep Elite : Markovic va débarquer à Dijon

La JDA connait son futur coach ! Alors que Kyle Milling, qui devait signer, a fait faux-bond au club bourguignon fin mai pour s'engager dans un club japonais, c’est finalement Nenad Markovic qui prendra la succession de Laurent Legname, en poste depuis six ans, la saison prochaine. L’entraîneur bosnien (il possède également la nationalité espagnole) de 53 ans a joué de 1988 à 2006 (notamment à Limoges entre 1996 et 1999), puis a directement enfilé le costume d’entraîneur, tout d’abord au sein de son premier et dernier club en tant que joueur, Bosna, en Bosnie, puis il a rejoint la Grèce en 2017 pour coacher Panionos et Drama, puis la Turquie en 2014 pour entraîner Trabzonspor et Izmir, avant de s’installer sur le banc de Tenerife (Espagne) en 2017, et de retourner en Turquie, à Gaziantep, où il évoluait ces quatre dernières saisons.

Markovic connait bien la France

« Après sept ans en Turquie, je suis très heureux de ce nouveau challenge qui m’attend à Dijon. J’ai eu de nombreuses expériences en Europe et je dois dire que ce projet que les dirigeants du club m’ont expliqué semble très intéressant et ambitieux. Je connais déjà un peu la France, la Bourgogne et Dijon, pour y être venu plusieurs fois en tant que joueur de Limoges et pour y avoir gagné au Palais des Sports le concours de shoots à 3-points lors du All Star Game 1998, organisé à Dijon. En signant à Dijon, je vais retrouver le championnat français et j’en suis très content. C’est une ligue qui progresse saison après saison et que je continue de suivre, car je suis proche de Zvezdan Mitrovic notamment et parce que je continue de suivre l’évolution de Limoges, mon ancien club. Je vois aussi que depuis quelques saisons, la JDA s’impose comme un club important de la Jeep Elite et je suis prêt à m’engager dans ce projet », s’est réjoui celui qui a aussi été adjoint au maire de Sarajevo pendant quelques mois en 2009.