Jeep Elite : Les sélectionnés pour le All-Star Game connus

C'est un grand moment dans la saison de Jeep Elite. Chaque année entre Noël et Nouvel an, les meilleurs joueurs de l'Hexagone se retrouve à Paris pour participer au All-Star Game. Ce mardi, la Ligue Nationale de basket a dévoilé la liste des joueurs conviés à la fête du basket français. 22 joueurs ont été désignés par des journalistes et les instances du basket français. Deux autres joueurs ont été choisis par le public pour permettre à 24 joueurs de constituer les équipes France et Monde du match des étoiles 2019. En s'attirant les faveurs des spectateurs, Benoit Mangin et Justin Robinson ont été les premiers conviés.Quatre joueurs (Edwin Jackson, Antoine Diot, Livio Jean-Charles et Tonye Jekiri) ainsi que Zvezdan Mitrovic pour diriger l'équipe France représenteront le leader invaincu du championnat à l'AccorHotels Arena. Parmi les autres élus, on retrouve Chris Horton (Cholet/Monde) le meilleur marqueur, Alpha Kaba (Boulazac/France) le meilleur rebondeur et le meilleur passeur, Semaj Christon (Limotes/Monde). Damien Inglis, Isaïa Cordinier et Yannis Morin seront les autres titulaires pour représenter la France. Frédéric Fauthoux, qui sera en charge de la sélection Monde, pourra lui compter sur David Holston, le MVP en titre et deux de ses joueurs chez les Metropolitans : Briante Weber et Vitalis Chikoko.: Damien Inglis (SIG Strasbourg), Edwin Jackson (LDLC ASVEL), Isaïa Cordinier (Nanterre 92), Antoine Diot (LDLC ASVEL), Yannis Morin (CCRB - Champagne Châlons Reims Basket): Alpha Kaba (Boulazac Basket Dordogne), Benoit Mangin (ESSM Le Portel Côte d'Opale), Antoine Eito (MSB), Abdoulaye Ndoye (CB - Cholet Basket), Axel Julien (JDA Dijon Basket), Livio Jean-Charles (LDLC ASVEL) et Jean-Baptiste Maille (CCRB - Champagne Châlons Reims Basket) Entraineurs : Zvezdan Mitrovic (LDLC ASVEL) et Stéphane Eberlin (Souffelweyersheim, PRO B): Chris Horton (CB - Cholet Basket), David Holston (JDA Dijon Basket), Semaj Christon (Limoges CSP), Briante Weber et Vitalis Chikoko (Metropolitans 92): JJ O'Brien (A.S. Monaco Basket), Rob Gray (Metropolitans 92), Dee Bost (A.S. Monaco Basket), Zack Wright (JL Bourg), Justin Robinson (Elan Chalon), Miralem Halilovic (Orléans Loiret Basket) et Tonye Jekiri (LDLC ASVEL) Entraineurs : Frédéric Fauthoux (Metropolitans 92) et Rémy Valin (Denain, PRO B)Les participants aux différents concours ont aussi été dévoilés. Justin Robinson chez les meneurs, Bastien Pinault au tir à trois points et Kevin Harley au concours de dunk vont tenter de conserver leur titre.: Isaïa Cordinier (Nanterre), Kevin Harley (Boulazac), Ronald Roberts (Chalon/Saône) et D.J. Stephens (Le Mans): Spencer Butterfield (Nanterre), Gabe York (Strasbourg), Hugo Invernizzi (Limoges) et Bastien Pinault (Boulogne-Levallois): Justin Robinson (Chalon-sur-Saône), Benjamin Sene (Gravelines-Dunkerque), Norris Cole (Monaco) et Michael Stockton (Cholet)