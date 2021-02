Jeep Elite : Le Portel - ASVEL reporté

Lundi, la salle du Portel n'était pas libre...

Battus de dix points le 17 janvier dernier (85-75) sur le parquet de Chalon-sur-Saône lors d'une rencontre comptant pour la 12eme journée de Jeep Elite,en match en retard de la 11eme journée pour avoir une chance de renouer avec le succès, eux qui n'ont plus gagné à l'extérieur depuis le 29 septembre dernier (victoire 85-73 sur le parquet de Châlons-Reims). A l'origine, l'ASVEL, qui s'était également inclinée à Cholet (82-73) avant de chuter ensuite à Chalon, devait se rendre dimanche dans le Pas-de-Calais pour des retrouvailles avec Le Portel programmées à 18h00 entre les deux équipes, un peu moins de deux mois après le carton (101-66) des Rhodaniens dans leur salle face au 8eme du classement en match avancé de la 27eme journée de Jeep Elite.La rencontre a été reportée à une date ultérieure, révèle ce jeudi à nos confrères du journal Le Progrès le manager général de l'ASVEL François Lamy. Initialement, David Lighty et les siens auraient dû mettre le cap sur le Nord 48 heures après avoir reçu Milan en Euroligue (avec un éventuel quatrième succès de rang à la clé, ce qui constituerait une première depuis le retour du club dans la catégorie reine des Coupes d'Europe).Le match a donc été reporté. « Comme nous jouons vendredi, qu'il y aura très peu de matches en championnat en février et que tous les déplacements sont très compliqués cette saison, nous avons demandé à ce que le match soit décalé à lundi. Mais ce ne sera pas possible, la salle du Portel n'étant pas disponible ce jour-là ». Les retrouvailles attendront.