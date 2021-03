Jeep Elite : Le Mans s'effondre à Gravelines et subit sa 4eme défaite de la saison

Le BCM remporte le 3eme quart-temps 30 à 8 !

BASKET - JEEP ELITE / 12EME JOURNEE

Vendredi 5 mars 2021

Samedi 6 mars 2021

Dimanche 7 mars 2021

Coup d'arrêt pour Le Mans. Trois victoires en championnat, une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France aux dépens de Roanne, le début d'année du MSB avait tout d'idyllique. La première mi-temps des Sarthois sur le parquet de Gravelines-Dunkerque vendredi soir également. MaisLa première en 2021 pour le 7eme du classement, quiCe soir-là déjà, l'international britannique Ovie Soko (19 points) et les siens s'étaient écroulés en seconde mi-temps. Vendredi soir, au Sportica, pour la reprise du championnat après un mois d'arrêt, Le Mans a malheureusement pour lui vécu un cauchemar similaire face à Gravelines-Dunkerque.Les Sarthois avaient pourtant regagné les vestiaires avec une confortable avance de 8 points (46-38). Face à des Nordistes qui ont aligné vendredi une cinquième victoire d'affilée sur leur parquet toutes compétitions confondues (la 4eme de suite en Jeep Elite), ce matelas a explosé en l'espace de quelques minutes totalement à l'avantage du BCM et de ses deux Américains Weber et McCree, auteurs respectivement de 24 et 16 points.Un violent passage à vide qui n'a pas empêché le MSB de se remettre dans la partie, mais sans parvenir à combler son incroyable défaillance, Antoine Eïto venant même noircir encore un peu plus le tableau général de cette seconde période en se faisant exclure dans le money time pour une contestation tandis que Lucas Bourhis se chargeait, lui, d'enterrer les derniers espoirs adverses.- Le Mans : 91-7717h00 : Monaco - Pau-Lacq-Orthez18h00 : Chalon-sur-Saône - Cholet18h00 : Boulogne-Levallois - Le Portel18h30 : Boulazac - Roanne19h00 : Châlons-Reims - Limoges20h30 : Bourg-en-Bresse - NanterreOrléans - Strasbourg