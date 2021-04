Jeep Elite : Le Mans arrache la victoire contre Cholet

Soko encore décisif !

BASKET - JEEP ELITE / 27EME JOURNEE

Lundi 14 décembre 2020

Samedi 27 mars 2021

Vendredi 2 avril 2021

Samedi 3 avril 2021

Jeudi 15 avril 2021

Le joli coup du MSB.Toutefois, si les Sarthois avaient déroulé 48 heures plus tôt sur ce même parquet d'Antarès face à des Nordistes rapidement résignés,Les Choletais peuvent s'en vouloir, puisqu'ils ont eu le ballon de la gagne sur la dernière possession. Une opportunité qu'ils n'ont pas su saisir, quand, sur l'action précédente, intervenue à cinq secondes de la fin, Kaza Kajami-Keane, lui, ne s'était pas fait prier pour aller convertir tranquillement sur un lay-up une contre-attaque éclair qu'il avait lui-même menée seul après avoir récupéré un ballon.Sans le savoir, le Canadien venait de marquer là le panier qui permet à son équipe, battue sèchement (90-72) à Roanne lors de son dernier déplacement, de poursuivre sur sa belle dynamique du moment, avec trois victoires pour le 7eme du classement sur ses quatre dernières sorties.Il le fallait car, en face, Cholet n'a jamais rien lâché, à l'image de son tandem d'Américains composé de Stockton, qui a malheureusement perdu le ballon qu'il ne fallait pas laisser échapper, et Jones, auteurs de 37 points à eux deux, et solidement épaulé par le Slovène Hrovat, très en vue lui aussi (13 points, 5 passes) face à cette accrocheuse équipe des Mauges, déjà battue d'un point lors de son dernier match, à domicile contre Limoges (82-81). Il y a des périodes comme ça...- Le Portel : 101-66- Dijon : 84-78- Bourg-en-Bresse : 96-90- Pau-Lacq-Orthez : 102-86- Orléans : 92-80Limoges -: 62-86- Boulogne-Levallois : 72-61Nanterre -: 84-86- Cholet : 85-84