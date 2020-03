Jeep Elite : Le championnat désormais suspendu jusqu'à nouvel ordre

Des groupes de travail mis en place pour réfléchir à l’avenir

Comme d’autres sports, le basketball français garde espoir de pouvoir conclure la saison 2019-2020 de ses championnats professionnels. Si, récemment, la Fédération Française de basketball a prononcé la fin de la saison des championnats amateurs et l’annulation des Coupes de France, le clap de fin n’a pas été annoncé. En effet, la Ligue Nationale de basketball, à l’issue d’une réunion de son Comité Directeur ce mardi, a confirmé la suspension « jusqu’à nouvel ordre » des championnats de Jeep Elite et de Pro B. La LNB précise que « leur reprise est toujours souhaitée mais se fera conformément aux décisions gouvernementales, dans le respect total et prioritaire de la sécurité et santé des joueurs, des équipes de support et du public ». Toutefois, le championnat Espoirs regroupant les équipes des centres de formation des clubs professionnels est « définitivement arrêté pour cette saison ».Si les deux principaux championnats ne sont pas encore annoncés comme terminés, la LNB a pris exemple sur la Ligue Nationale de rugby afin de réfléchir à l’avenir de cette saison. En effet, les dirigeants du basketball professionnel français ont annoncé la mise en place trois groupes de travail composé de « représentants de l’ensemble des parties prenantes du basketball professionnel ainsi que des personnalités extérieures qualifiées ». Ces groupes seront chargés de réfléchir sur les scenarios de reprise des compétitions à la suite du confinement, à l’ensemble des aspects sanitaires et sociaux mais également aux mesures permettant d’aider sur le plan économique les clubs, pour éviter que la crise sanitaire devienne une crise économique. Une initiative qui a reçu le soutien de la FFBB. Ces trois groupes ont également reçu pour mission d’étudier toutes les conséquences d’une suspension définitive des compétitions. Car l’hypothèse d’une impossibilité de conclure la saison reste envisageable.