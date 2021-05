Jeep Elite : L'ASVEL signe une 11eme victoire de suite, Bourg et Le Mans battus

May 29, 2021 21:15 Portée notamment par Thomas Heurtel (15 points), l'ASVEL a obtenu samedi soir contre Orléans (80-66) sa onzième victoire consécutive. Les champions de France restent en embuscade derrière Monaco et Dijon. Derrière, si Strasbourg et Boulogne-Levallois l'ont emporté, Bourg-en-Bresse et Le Mans se sont