Jeep Elite : Lasse Tuovi à Strasbourg jusqu'en 2022

Malgré le confinement, la SIG ne chôme pas. Le club alsacien poursuit sa restructuration en vue de la saison prochaine. Après le départ précipité de Vincent Collet en janvier, Strasbourg se prépare à rentrer dans une nouvelle ère. Et les premiers éléments pour réussir cette transition se mettent en place. La semaine dernière, Nicola Alberani a été nommé au poste de directeur sportif. L'Italien qui restait sur quatre saisons de qualité à Avellino a pris la première décision forte de son nouveau mandat. Lassi Tuovi est prolongé. Il sera l'entraîneur de la SIG jusqu'en 2022. L'information a été officialisée ce lundi matin dans un communiqué. Le Finlandais avait commencé la saison dans le rôle d'adjoint de Vincent Collet.Si son bilan de deux victoires en sept matchs toutes compétitions confondues n'est pas incroyable, il semble avoir apporté les garanties nécessaires pour convaincre les dirigeants alsaciens de miser sur lui sur le long terme. Le coach de 33 ans a le mérite de bien connaître Strasbourg. Arrivé en 2016 en tant qu'adjoint d'Henrik Dettmann, il était resté malgré le départ de son mentor. Celui qui a déjà était dans le staff de Gravelines ou Besiktas a passé trois des quatre dernières saisons au Rhénus.« Tout d’abord je tiens à dire que je suis reconnaissant de l’opportunité et de la confiance dont me font preuve le président Martial Bellon et les membres du directoire du club. Depuis le mois de février, j’ai réellement senti une confiance et un soutien fort de leur part. Les négociations concernant cette prolongation ont été assez simples car nous avions des intérêts communs. De plus, depuis que je suis à Strasbourg, tout le temps passé ici dans ce club, mais aussi dans cette ville, a été extraordinaire et je suis réellement fier d’être l’entraîneur d’un club historique comme la SIG Strasbourg. Je suis très excité à l’idée de commencer à construire un nouveau départ pour la SIG Strasbourg. Je suis très heureux et en même temps très humble au regard du travail qui se présente devant moi.Je suis aussi très intéressé par le fait, qu’avec Nicola, nous allons essayer d’aider et d’améliorer certains aspects, non seulement sur le terrain mais également dans d’autres secteurs de la structure. La saison 2019/20 est toujours en cours mais bien sûr nous allons très rapidement commencer à nous pencher sur le recrutement et la structure de l’équipe version 2020/21 » a annoncé le nouvel entraîneur strasbourgeois dans un communiqué. Il occupera ce rôle en parallèle à son poste d'entraîneur-adjoint de la sélection finlandaise.