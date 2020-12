Jeep Elite : La relance des compétitions validée en Assemblée Générale

🙌 35 matchs #LNB sur les 20 prochains jours !

🎄🏀 Boxing Day le 26 décembre en #JeepELITE

Toutes les décisions prises lors de l'Assemblée Générale du jour ⤵️https://t.co/oPIZC4ziCK



— LNB (@LNBofficiel) December 8, 2020

La LNB réfléchit à un changement de format des play-offs

La Jeep Elite, tout comme la Pro B, vont reprendre de manière modérée. Alors que la levée du huis clos pourrait ne pas intervenir avant la mi-janvier, selon le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports Jean-Michel Blanquer dans un entretien accordé à BFMTV ce mardi matin, la Ligue Nationale de basket a tenu une Assemblée Générale afin de prendre des dispositions en vue de la reprise des compétitions et des potentiels aménagements à la formule sportive de ses championnats. Alors que le gouvernement a validé le principe du versement d’aides financières aux clubs pour combler les pertes liées à l’absence de spectateurs et de partenaires, la LNB a acté le fait que chacune des équipes de Jeep Elite et de Pro B jouera un match de championnat à domicile à huis clos d’ici à la fin du mois de décembre. La reprise des compétitions sera également limitée tant que le huis clos sera ordonné par le gouvernement.En effet, pour la première moitié du mois de janvier, il a été décidé que la priorité sera donnée aux matchs comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe de France puis chaque équipe de Jeep Elite jouera une rencontre de championnat avec les clubs n’étant pas concernés par les compétitions européennes qui recevront. Pour la Pro B, deux matchs seront joués avec un match à domicile et un match à l’extérieur pour chaque équipe. L’Assemblée Générale de la LNB s’est également prononcée concernant les éventuels aménagements de la formule sportive de la Jeep Elite si la saison régulière arrive à son terme sans qu’il soit possible de maintenir les plans initiaux. Le Comité Directeur de la LNB pourra trancher entre cinq options pour remplacer les play-offs : une finale à huit, une finale à quatre, une phase finale à huit équipes avec des rencontres au meilleur des trois matchs, une phase finale à quatre équipes avec des rencontres aux meilleur des trois matchs ou une finale entre les deux premiers de la saison régulière au meilleur des trois matchs.