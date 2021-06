Jeep Elite : La LNB et les joueurs ont trouvé un accord !

Sy : "Les joueurs considèrent les propositions qui leur ont été faites comme une réelle avancée dans leur relation avec la Ligue"



➡️ La phase finale de #JeepELITE commencera donc ce dimanche 20 juin pour se terminer le samedi 26 juin, et sera intégralement retransmise par ses diffuseurs @lachainelequipe, @sport_en_france, et sa plateforme OTT LNB TV.https://t.co/9bzMPGhPg3

— LNB (@LNBofficiel) June 17, 2021

Cinq jours après que le syndicat des joueurs (SNB) a appelé à la grève pour protester contre les cadences imposées aux équipes pour boucler les 34 journées au programme après le très long arrêt de la saison en raison de la pandémie de Covid-19 et consécutivement également au huis-clos imposé,"Plusieurs propositions ont été faites par le Président de La LNB, qui ont été relayées aux joueurs par M.Amara Sy. Cette concertation a permis d'aboutir après une autre journée d'échanges, à un accord entre la Ligue et le Syndicat des joueurs", s'est félicité jeudi matin le président de la LNB Alain Béral dans un communiqué, officialisant du même coup la tenue de quarts de finale, à partir du 20 juin (la phase finale se déroulera du 20 au 26 juin) sur le parquet des quatre premiers du classement (Dijon, ASVEL, Monaco et Strasbourg).A ces quarts de finale succéderaUn dénouement dont se réjouit également le président du SNB Amara Sy. « Les joueurs, qui ont vécu une fin de saison éprouvante, sont satisfaits d'avoir pu bénéficier d'une écoute attentive de la part de la LNB et de son président. Ils considèrent les propositions qui leur ont été faites comme une réelle avancée dans leur relation avec la Ligue, et leur place au sein de ses instances. » Le dernier match de la saison, vendredi en Principauté entre Monaco et l'ASVEL, permettra de connaître les quatre affiches des quarts de finale. Tout le monde respire.