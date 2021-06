Jeep Elite : La Fédération veut un accord rapide entre la Ligue et les joueurs

"L’impérieuse nécessité de se mettre d’accord au plus vite"

Dimanche et lundi prochains doivent se disputer les quarts de finale de la saison 2020-21 de Jeep Elite. Pourtant, il est loin d'être acquis que ces quatre matchs auront lieu, tout comme le Final Four prévu le week-end suivant à Rouen, car le Syndicat national des joueurs a déposé un préavis de grève samedi dernier., qui se terminera vendredi avec le choc entre l'ASVEL et Monaco, d'autant que les huit clubs quarts de finaliste seront privés de leurs internationaux. Ce lundi, la Fédération française de basket a publié un communiqué demandant aux joueurs et à la Ligue de trouver un accord rapidement."La Fédération Française de BasketBall a appris la volonté du SNB (syndicat des joueurs) de n’éventuellement pas prendre part à la phase finale du championnat de France de Jeep Elite organisée par la LNB. La Fédération souhaite rappeler aux parties prenantes l’impérieuse nécessité de se mettre d’accord au plus vite afin d’éviter une telle situation de blocage préjudiciable à tous et au basket français en particulier.La FFBB rappelle les engagements pris, depuis décembre 2020, par la LNB et l’intégralité des clubs de laisser tous les joueurs internationaux à la disposition de leur pays à compter du 15 juin en soirée et dans le respect des dates des convocations en équipes nationales. Pour ce faire, la LNB devra mener à terme et dans les meilleurs délais le championnat de France de basket qui reste l’un des seuls en Europe à dépasser la date du 15 juin", écrit la FFBB. A ce jour, Dijon, l'ASVEL, Monaco, Strasbourg, Bourg-en-Bresse et Boulogne-Levallois sont qualifiés pour les quarts de finale, et les deux derniers billets se joueront entre Le Mans, Orléans et Limoges.