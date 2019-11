Jeep Elite (J9) : Le derby des Hauts-de-Seine pour Boulogne-Levallois

BASKET - JEEP ELITE / 9EME JOURNEE

Vendredi 15 novembre 2019

Samedi 16 novembre 2019

Dimanche 17 novembre 2019

Boulogne-Levallois ne s’est pas laisser piéger une deuxième fois de suite. Battu à la surprise générale sur le parquet de la lanterne rouge, Le Portel, la semaine passée, les Metropolitans 92 se sont vengés sur Nanterre, qui enchaîne une quatrième défaite de rang à l’issue de ce derby francilien. L’entame de match s’est avérée accrochée entre les deux équipes des Hauts-de-Seine mais le deuxième quart-temps a été un véritable tournant. Avec seulement six points au compteur en dix minutes, Nanterre a sombré corps et biens pour permettre aux coéquipiers de Jamal Artis (15 points), Donta Smith et Sadio Doucouré (14 points chacun) de prendre quatorze points d’avance à la mi-temps. Bien esseulé dans un collectif nanterrien aux abonnés absents, Damien Bouquet (15 points) a tenté de limiter les dégâts mais l’objectif était trop ambitieux. En fin de compte, c’est avec quinze points d’avance que Boulogne-Levallois s’impose logiquement (66-81) pour se rapprocher de l’ASVEL quand Nanterre, battu pour la sixième fois en huit matchs, s’enfonce dans la deuxième moitié du terrain.- Le Mans : 100-84Gravelines-Dunkerque -: 71-74- Chalon-sur-Saône : 95-75- Limoges : 84-81Pau-Lacq-Orthez -: 82-83- Le Portel : 110-62Dijon -: 71-85Nanterre -: 66-81Bourg-en-Bresse - ASVEL