Jeep Elite (J9 et J30) : Troisième place consolidée pour Strasbourg, ses poursuivants assurent également

Maintenant que l’Euroligue a touché à sa fin, l’ASVEL peut tout donner en Jeep Elite. Dans un match en retard de la 9eme journée, le club rhodanien a signé un net succès sur le parquet de Boulazac. Mais les coéquipiers de Guerschon Yabusele (22 points) ont toutefois dû attendre le deuxième quart-temps pour s’envoler au tableau d’affichage, notamment grâce à un 10-0 qui leur a permis de prendre plus de 20 points d’avance. Dès lors, Boulazac et John Flowers (17 points) ont tenté par à-coups de revenir mais sans grand succès. Sans forcer leur talent, les joueurs de TJ Parker et Frédéric Fauthoux s’imposent de 28 points (67-95) pour leur troisième succès de rang en championnat, qui leur permet de rester au contact du podium, sur lequel Strasbourg est bien installé. La SIG, qui connaît son avenir européen, sont allés chercher à Cholet leur quatrième victoire sur les cinq derniers matchs. Après dix premières minutes accrochées, les coéquipiers de Bonzie Colson (27 points) ont pris leurs aises dans les dix minutes menant à la mi-temps, atteinte avec quatorze points d’avance. Mais les Choletais, emmenés par Michael Stockton (20 points) ont fait mieux que réagir pour revenir à un point avec dix minutes encore à jouer… et même passer devant à l’entame du dernier quart-temps. Mais, plus appliqué dans les derniers instants, Strasbourg s’impose de sept points (90-97) quand Cholet, battu pour la troisième fois de suite, est dans une situation toujours plus compliquée en vue du maintien.

Boulogne-Levallois et Le Mans ne lâchent rien

Derrière l’ASVEL, le rythme est tenu par les autres candidats au podium. En déplacement sur une équipe de Pau-Lacq-Orthez en regain de forme avec deux victoires de suite, Boulogne-Levallois a signé une troisième victoire consécutive. Mais, malgré un bon départ et onze points d’avance très tôt dans le match, les Metropolitans ne se sont pas mis à l’abri, voyant même les coéquipiers de Justin Bibbins (20 points) repasser devant juste avant la mi-temps, David Michineau (20 points) redonnant l’avantage aux Franciliens. L’écart est reparti à la hausse en fin de troisième quart-temps mais, malgré 17 points d’avance, les Mets ont tremblé jusqu’au bout, ne s’imposant que de cinq points (93-98). Le Mans, en déplacement à Orléans, n’a pas plus baissé de pied. Une rencontre que le MSB a un temps cru perdre car, malgré un éclat pris dans le deuxième quart-temps, l’OLB s’est accroché, revenant à trois points à la mi-temps avant de reprendre l’avantage après la mi-temps. Mais les coéquipiers d’Ovie Soko (16 points, 10 rebonds, 5 passes) ont signé un dernier quart-temps canon pour s’imposer de huit longueurs (79-87) quand Orléans s’incline pour la quatrième fois de suite. Dans un duel de bas de tableau, Nanterre a mis fin à une série de cinq défaites de suite à l’occasion de la réception de Chalon-sur-Saône dans une rencontre que les coéquipiers de Marcquise Reed (32 points, 6 rebonds, 5 passes) ont décanté dans les dix dernières minutes pour un succès de treize points (97-84) qui leur permet de retrouver des couleurs.



BASKET - JEEP ELITE / 9EME JOURNEE

Samedi 16 janvier 2021

Roanne - Strasbourg : 78-82



Samedi 6 février 2021

Châlons-Reims - Bourg-en-Bresse : 108-103



Samedi 13 février 2021

Nanterre - Dijon : 77-86



Samedi 17 avril 2021

Boulazac - ASVEL : 67-95



Reportés à une date ultérieure</span

Orléans - Boulogne-Levallois

Le Portel - Le Mans

Monaco - Gravelines-Dunkerque

Cholet - Pau-Lacq-Orthez

Limoges - Chalon-sur-Saône



BASKET - JEEP ELITE / 30EME JOURNEE

Samedi 14 novembre 2020

Monaco - Dijon : 70-62



Vendredi 16 avril 2021

Le Portel - Roanne : 79-77

Châlons-Reims - Gravelines-Dunkerque : 87-70



Samedi 17 avril 2021

Nanterre - Chalon-sur-Saône : 97-84

Pau-Lacq-Orthez - Boulogne-Levallois : 93-98

Cholet - Strasbourg : 90-97

Orléans - Le Mans : 79-87



Dimanche 18 avril 2021

18h15 : Bourg-en-Bresse - Limoges



Dimanche 9 mai 2021

17h00 : ASVEL - Boulazac