Jeep Elite (J9) : Dijon fait craquer Nanterre

Dijon peut remercier Chase et Chassang

JEEP ELITE / 9EME JOURNEE

Samedi 16 janvier 2021

Samedi 6 février 2021

Samedi 13 février 2021

Cinquième victoire d'affilée pour Dijon en Jeep Elite ! La JDA est allée s'imposer 86-77 à Nanterre dans une rencontre de la 9eme journée de Jeep Elite et consolide sa deuxième place, avec 83% de victoires, contre 88% pour le leader Monaco.. Dijon menait de trois points à la fin du premier quart et de cinq à la mi-temps (39-44) sur le parquet du Palais des Sports Maurice Thorez. Mais Nanterre est parvenu à passer devant à la 23eme, avant que les deux équipes ne prennent l'avantage tour à tour.A la fin du troisième quart, Dijon menait 62-60, puis Nanterre a égalisé à 64-64 à 7'39 du buzzer final. Le début de la fin pour les hommes de Pascal Donnadieu, qui ont d'abord encaissé un 5-0 (64-69), puis un 6-0 (67-75) et finalement un 8-0 (69-83) avec deux tirs longue distance de Jaron Johnson et Axel Julien, qui s'est avéré rédhibitoire.Chris Warren, le meilleur marqueur nanterrien, a dû se contenter de 16 points. Le club des Hauts-de-Seine occupe la dixième place avant la trêve internationale consacrée aux éliminatoires de l'Euro 2022.Roanne -: 78-82- Bourg-en-Bresse : 108-103Nanterre -: 77-86Orléans - Boulogne-Levallois, Le Portel - Le Mans, Boulazac - ASVEL, Monaco - Gravelines-Dunkerque, Cholet - Pau-Lacq-Orthez, Limoges - Chalon-sur-Saône