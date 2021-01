Jeep Elite (J8) : Sur la fin, Le Mans a fini par voir Limoges céder

Sur la distance, Limoges n’a pas tenu le choc. Battus à Igokea ce mardi et éliminés de la Ligue des Champions, les joueurs de Mehdy Mary ont subi un nouveau coup d’arrêt à l’occasion de leur déplacement sur le parquet du Mans à l’occasion d’un match en retard de la 8eme journée de Jeep Elite. Une rencontre que le CSP a également très mal démarrée, encaissant un 10-0 dans les trois premières minutes. Sans s’affoler, les coéquipiers de Nicolas Lang (16 points) ont remis leur jeu dans l’ordre, se montrant plus solides défensivement et efficaces offensivement, avec notamment un 8-0 pour égaliser et, dans la foulée, passer devant pour la première fois du match... mais également la seule. Avant la pause, les deux équipes ont enchaîné les séries avec le MSB creusant l’écart puis voyant le CSP recoller pour finalement échouer à quatre longueurs au moment de retrouver les vestiaires.

Un quatrième quart-temps fatal pour Limoges

Un schéma qui ne s’est pas démenti à l’occasion du troisième quart-temps. Les Sarthois, sous l’impulsion d’Ovie Soko (17 points, 6 rebonds) et Scott Bamforth (15 points), ont pu prendre jusqu’à douze longueurs. Mais, à chaque fois, Limoges a su réduire l’écart et, grâce à un ultime 6-0, aborder les dix dernières minutes de jeu avec seulement six longueurs de retard. Toutefois, à forcer de faire l’élastique, ce dernier a fini par céder. Le Mans a, en effet, démarrer le dernier quart-temps avec un 14-3 qui a permis au MSB de compter 17 points d’avance... mais les joueurs d’Elric Delord ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Face à une équipe limougeaude en panne offensivement et en déroute défensivement, les Sarthois ont creusé un écart inattendu au vu des trois premiers quart-temps. Au final, Le Mans s’impose de 23 longueurs (91-68) et, avec cette deuxième victoire de suite, remonte au sixième rang. Limoges, pour sa part, retombe dans ses travers et reste neuvième.



BASKET - JEEP ELITE / 8EME JOURNEE

Mercredi 7 octobre 2020

Strasbourg - Orléans : 97-91



Dimanche 22 novembre 2020

Boulogne-Levallois - Nanterre : 73-67



Samedi 12 décembre 2020

Cholet - Dijon : 83-73



Samedi 19 décembre 2020

Gravelines-Dunkerque - Châlons-Reims : 84-80



Vendredi 15 janvier 2021

Le Mans - Limoges : 91-68



Reportés à une date ultérieure

Chalon-sur-Saône - Le Portel

ASVEL - Monaco

Bourg-en-Bresse - Boulazac

Pau-Lacq-Orthez - Roanne