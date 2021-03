Jeep Elite (J8) : Le Portel signe face à Chalon-sur-Saône un sixième revers de rang

Ça ne s’arrange pas pour Le Portel. Battus ce jeudi sur le parquet de Châlons-Reims, les joueurs d’Eric Girard n’ont pas réussi à sortir de leur spirale négative à l’occasion de leur déplacement à Chalon-sur-Saône. Avec un 14-4 en un peu plus de trois minutes, l’ESSM s’est mis en difficulté dès l’entame de match avec cet écart de dix points qui n’a pu être résorbé avant la fin du premier quart-temps. Toutefois, sous l’impulsion de Charles-Noé Abouo (14 points) et Benoît Mangin (11 points, 5 passes), Le Portel a su juguler les velléités offensives des protégés de Julien Espinosa, qui n’ont pu retrouver leur vestiaire qu’avec un avantage de neuf longueurs. Toutefois, au retour des vestiaires, l’Elan Chalon a une nouvelle fois haussé le ton pour faire la différence dans cette rencontre.

Chalon-sur-Saône a su accélérer au bon moment

Les coéquipiers de Martin Meiers (21 points, 6 rebonds) et Myles Hesson (20 points, 9 rebonds) ont signé un 10-2 pour prendre 16 points d’avance, plus gros écart depuis le coup d’envoi de la rencontre. Les Chalonnais ont abordé les dix dernières minutes avec un matelas de douze points mais ils ont tout fait sauf se reposer sur leurs lauriers. En effet, si Le Portel s’est maintenu à dix puis à douze longueurs de son adversaire, le club nordiste a pris un nouvel éclat en fin de match avec un 11-3 qui a permis à Chalon-sur-Saône d’atteindre la barre des 20 points. A l’orgueil, l’ESSM a conclu la rencontre avec un 6-0 pour s’incliner au final de quatorze longueurs (89-75), sa sixième défaite consécutive en Jeep Elite pour une quinzième place au classement. Chalon-sur-Saône, après sa victoire face à Boulazac ce mardi, reste sur sa lancée et pointe au onzième rang.



BASKET - JEEP ELITE / 8EME JOURNEE

Mercredi 7 octobre 2020

Strasbourg - Orléans : 97-91



Dimanche 22 novembre 2020

Boulogne-Levallois - Nanterre : 73-67



Samedi 12 décembre 2020

Cholet - Dijon : 83-73



Samedi 19 décembre 2020

Gravelines-Dunkerque - Châlons-Reims : 84-80



Vendredi 15 janvier 2021

Le Mans - Limoges : 91-68



Samedi 20 mars 2021

Pau-Lacq-Orthez - Roanne : 60-81



Dimanche 21 mars 2021

Chalon-sur-Saône - Le Portel : 89-75



Reporté à une date ultérieure

Bourg-en-Bresse - Boulazac

ASVEL - Monaco