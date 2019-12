Jeep Elite (J8) : Douzième victoire en championnat pour l'ASVEL

Le calendrier est à jour pour l’ASVEL. Reporté d’un peu moins d’un mois car la date initiale tombait le même week-end que les célébrations consacrées par les San Antonio Spurs à Tony Parker, le match entre le club villeurbannais et Nanterre a conclu la 8eme journée de Jeep Elite ce mercredi. Et, pour les Franciliens, ça n’a pas été une partie de plaisir. Sur le parquet du Palais des Sports Maurice-Thorez, l’ASVEL est venu chercher une douzième victoire en autant de matchs de championnat disputés cette saison. Et malgré une entame de match catastrophique et un 15-2 encaissé lors des cinq premières minutes du match, les coéquipiers de Dallas Moore (17 points) n’ont jamais abdiqué, grignotant leur retard pour passer devant en milieu de deuxième quart-temps et retrouver les vestiaires avec une avance de deux points.

L’ASVEL a haussé le ton pour s’imposer

Un avantage au score que les Nanterriens n’ont pas vu durer très longtemps en deuxième mi-temps. Emmenés par un quatuor composé de David Lighty (16 points), Edwin Jackson (15 points, 5 rebonds, 4 passes), Amine Noua (14 points) et Livio Jean-Charles (14 points), les Villeurbannais n’ont pas fait durer le suspense dans la deuxième moitié du match. Avec dix points d’avance à dix minutes du terme de la rencontre, les joueurs de Zvezdan Mitrovic n’ont cessé d’accélérer pour s’imposer de 25 longueurs (66-91) et rester leader incontesté et invaincu de la Jeep Elite avec deux victoires sur l’autre club des Hauts-de-Seine, Boulogne-Levallois.



BASKET - JEEP ELITE / 8EME JOURNEE

Vendredi 8 novembre 2019

Le Portel - Boulogne-Levallois : 89-79

Châlons-Reims - Boulazac : 100-89



Samedi 9 novembre 2019

Monaco - Orléans : 108-76

Cholet - Bourg-en-Bresse : 88-60

Chalon-sur-Saône - Dijon : 78-90

Le Mans - Gravelines-Dunkerque : 70-74

Roanne - Strasbourg : 80-76



Dimanche 10 novembre 2019

Limoges - Pau-Lacq-Orthez : 77-70



Mercredi 4 décembre 2019

Nanterre 92 - ASVEL : 66-91