Jeep Elite (J7) : Battu par Strasbourg, Monaco termine la saison régulière sur une mauvaise note

Un des rares suspenses restant dans la course aux play-offs est levé. Alors que Dijon a définitivement assuré sa première place ce mardi en dominant Le Portel, l’ASVEL sera tête de série numéro 2 lors de la phase finale de la Jeep Elite. En effet, Monaco était la seule équipe à pouvoir contester cette position aux Villeurbannais. Mais la « Roca Team », avec un effectif remanié et privé de cadres tels Mathias Lessort et Marcos Knight, a chuté sur son parquet face à Strasbourg. Une rencontre que les Alsaciens ont pris par le bon bout, faisant la course en tête dès les premiers instants mais les coéquipiers d’Ike Udanoh (17 points, 6 rebonds, 6 passes) et Ishmail Wainwright (17 points, 8 rebonds) ne se sont pas mis à l’abri et ont laissé les Monégasques repasser devant à l’entame du deuxième quart-temps. Toutefois, avec un 10-2 juste avant la mi-temps, la SIG a viré en tête avec une marge de quatre points.

Strasbourg reste en lice pour la troisième place

Un avantage que les Strasbourgeois ont consolidé dès le retour sur le parquet de la Salle Gaston-Médecin, dépassant la barre des dix points d’avance pour la première fois du match. Avec Damien Inglis (13 points) et Rasid Mahalbasic (13 points, 7 rebonds), l’ASM a tenté de revenir mais a abordé les dix dernières minutes avec un débours de huit longueurs. Plus efficaces en attaque, les joueurs de Lassi Tuovi ont continué de pousser, atteignant les 16 points d’avance au terme d’un 17-5 au cœur du dernier quart-temps. A partir de là, les Monégasques ont tenté de repasser sous les douze points de retard pour éviter de perdre la différence de points particulière en cette fin de saison. Mais peine perdue car Strasbourg s’impose de treize longueurs (72-85). Autrement dit, si l’ASVEL bat Monaco ce vendredi lors du dernier match de la saison régulière, c’est la SIG qui terminera troisième.



BASKET - JEEP ELITE / 7EME JOURNEE

Samedi 12 décembre 2020

Châlons-Reims - Chalon-sur-Saône : 78-87



Samedi 19 décembre 2020

Nanterre - Cholet : 76-80



Samedi 26 décembre 2020

Dijon - Bourg-en-Bresse : 80-71



Samedi 30 janvier 2021

Roanne - Boulogne-Levallois : 80-67



Samedi 6 février 2021

Orléans - Gravelines-Dunkerque : 104-69

Limoges - Pau-Lacq-Orthez : 96-87



Mercredi 7 avril 2021

Boulazac - Le Mans : 99-105



Vendredi 7 mai 2021

Le Portel - ASVEL : 69-99



Mercredi 16 juin 2021

Monaco - Strasbourg : 72-85