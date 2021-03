Jeep Elite (J6 et J8) : Onzième victoire de suite pour Monaco, onzième défaite de suite pour Pau-Lacq-Orthez

Monaco ne s’arrête pas en Jeep Elite. La « Roca Team » en déplacement sur le parquet de Cholet dans un match en retard de la 6eme journée, est allée chercher une onzième victoire consécutive en championnat. Pourtant, ce sont bien les Choletais qui ont entamé le mieux cette rencontre, prenant huit points d’avance après cinq minutes de jeu. Un écart que les Monégasques ont contenu avant d’entamer tambour battant le deuxième quart-temps. Les coéquipiers de Dee Bost et Branden Frazier (13 points) ont infligé un 10-0 aux Choletais qui ont ensuite été constamment menés au score jusqu’à la mi-temps, atteinte avec cinq points d’avance pour Monaco. Emmenés par Vafessa Fofana (20 points, 5 rebonds), les Choletais ont résisté aux joueurs de la Principauté, avec l’écart qui n’a dépassé qu’une fois les dix points. Mais les dix dernières minutes ont été celle de trop pour le CB, qui ont encaissé un 8-0 pour être menés de 20 points. Les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont terminé le match en pente douce, subissant un 11-2 pour une victoire au finale de onze longueurs (76-87) qui leur permet d’être plus que jamais leader de Jeep Elite. Cholet, battu pour la quatrième fois de suite, reste à la limite de la zone rouge.



BASKET - JEEP ELITE / 6EME JOURNEE

Samedi 24 octobre 2020

Strasbourg - Le Portel : 83-94

Pau-Lacq-Orthez - Boulazac : 89-60

Gravelines-Dunkerque - Dijon : 67-81

Le Mans - Châlons-Reims : 84-87



Lundi 26 octobre 2020

Boulogne-Levallois - Limoges : 82-76



Mardi 15 décembre 2020

Chalon-sur-Saône - Roanne : 80-85



Samedi 30 janvier 2021

Bourg-en-Bresse - Orléans : 88-82



Samedi 20 mars 2021

Cholet - Monaco : 76-87



Mardi 23 mars 2021

19h00 : ASVEL - Nanterre

L’électrochoc n’a pas eu lieu pour Pau-Lacq-Orthez

Avec le retour sur le banc d’Eric Bartecheky, les dirigeants de l’Elan Béarnais espéraient voir la série de dix défaites de suite prendre fin à l’occasion de la réception de Roanne dans un match en retard de la 8eme journée de Jeep Elite. Mais le résultat n’a pas été à la hauteur des attentes. Si les coéquipiers de Vincent Sanford (19 points) ont réalisé une entame de match satisfaisante avec un premier quart-temps mené de bout en bout, l’illusion s’est vite évaporée. Un 20-4 dans le deuxième quart-temps a renvoyé Pau-Lacq-Orthez à la réalité de sa situation avec un retard de douze longueurs au retour aux vestiaires. La Chorale, menée par Juvonte Reddic (16 points, 7 rebonds), a maintenu les têtes béarnaises sous l’eau à l’entame de la deuxième moitié de la rencontre avec 17 points d’avance à l’entame des dix dernières minutes. Un écart qui est reparti à la hausse dans ce dernier quart-temps, atteignant les 23 points. Au final, Roanne signe un deuxième succès de suite avec une marge de 21 longueurs (60-81). Si Roanne se donne de l’air, l’Elan Béarnais signe un onzième revers de suite et va devoir très vite réagir pour éviter de voir la Pro B se rapprocher.



BASKET - JEEP ELITE / 8EME JOURNEE

Mercredi 7 octobre 2020

Strasbourg - Orléans : 97-91



Dimanche 22 novembre 2020

Boulogne-Levallois - Nanterre : 73-67



Samedi 12 décembre 2020

Cholet - Dijon : 83-73



Samedi 19 décembre 2020

Gravelines-Dunkerque - Châlons-Reims : 84-80



Vendredi 15 janvier 2021

Le Mans - Limoges : 91-68



Samedi 20 mars 2021

Pau-Lacq-Orthez - Roanne : 60-81



Dimanche 21 mars 2021

17h00 : Chalon-sur-Saône - Le Portel



Reporté à une date ultérieure

Bourg-en-Bresse - Boulazac

ASVEL - Monaco