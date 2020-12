Jeep Elite (J5) : Le Mans prend le meilleur sur les Metropolitans

JEEP ELITE / 5EME JOURNE

Vendredi 16 octobre 2020

Samedi 17 octobre 2020

Au lendemain de Noël, Le Mans s'est offert un beau cadeau : le scalp de Boulogne-Levallois (95-88).Avant les trois autres du match du Boxing Day, c'est désormais un trio qui occupe la tête du championnat de France alors que les Sarthois intègrent le top 8 grâce à un bilan qui est désormais à l'équilibre 3 victoires - 3 défaites.Les Manceaux ont fait la course en tête pendant la majeure partie du match grâce au duo Ovie Soko - Valentin Bigotte, 22 points chacun. Ils ont été très offensifs grâce à un rythme élevé. Impliqués les hommes d'Eric Delord ont fait le travail pour compter jusqu'à dix points d'avance au début du troisième quart-temps. Mais cela a failli ne pas suffire. Quand le club francilien a haussé le niveau défensivement, notamment grâce à Lahaou Konaté (13 points), le leader de la Jeep Elite a pu espérer éviter sa deuxième défaite de la saison. Un 15-2 en quatre minutes dans le troisième quart-temps a fait vaciller le MSB. Mais Scott Bamforth (19 points) et Terry Tarpey (15 points) ont permis au club sarthois de reprendre les devants.. Dans le dernier quart-temps, le scénario a été similaire avec des Metropolitans qui ont pris les devants à cinq minutes du buzzer. Mais l'adresse extérieure d'Anthony Brown (18 points à 50% à 3 points) n'a pas été suffisante. Encore une fois, Le Mans a fait parler sa capacité de réaction pour reprendre immédiatement l'avantage lors du dernier changement de leader de la partie et s'offrir une victoire importante, la première depuis plus de deux mois à cause du confinement.- Cholet : 96-88- Strasbourg : 89-80- Chalon-sur-Saône : 90-60- Châlons-Reims : 99-79Boulazac -: 70-71- Pau-Lacq-Orthez : 87-71- Bourg-en-Bresse : 74-72- Boulogne-Levallois : 95-88ASVEL - Gravelines-Dunkerque