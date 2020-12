Jeep Elite (J4) : Reprise gagnante pour Monaco à Pau-Lacq-Orthez

Après deux semaines d’arrêt pour laisser la place à l’équipe de France, la Jeep Elite a retrouvé les parquets. Une relance qui a démarré par une affiche en retard de la 4eme journée entre Pau-Lacq-Orthez. Pour leur premier match à domicile en championnat depuis le 28 octobre dernier et leur victoire face au Mans en prolongation, les Béarnais recevaient Monaco et le match a été à la hauteur des promesses en ce qui concerne la tension. Une rencontre que les joueurs de Laurent Vila ont très bien entamée, creusant progressivement l’écart pendant le premier quart-temps. Dix premières minutes que les coéquipiers de Vincent Sanford (28 points) ont conclu avec un avantage de onze longueurs. Très vite revenue à quatre points en début de deuxième quart-temps, la « Roca Team » a alors vécu un trou d’air avec un 10-0 en un peu plus de dix minutes qui a permis à l’Elan Béarnais de se donner à nouveau de l’air pour atteindre la mi-temps avec dix-huit points d’avance.

Monaco n’a jamais rien lâché

Zvezdan Mitrovic n’a pas dû être tendre avec ses joueurs dans l’intimité du vestiaire. En effet, c’est une équipe de Monaco remobilisée qui a retrouvé le parquet du Palais des Sports, qui sonnait bien trop creux en ce dimanche soir. Si les Béarnais ont su conserver une avance supérieure à dix points pendant l’essentiel du troisième quart-temps, les coéquipiers de Rob Gray (22 points, 7 rebonds) ont infligé à Pau-Lacq-Orthez un 9-0 en à peine plus d’une minute pour revenir à quatre longueurs. Une série qui a donné le ton pour les dix dernières minutes du match. En effet, Monaco est passé en tête pour la première fois du match à huit minutes du buzzer au cœur d’un 11-0 qui a lancé le dernier quart-temps. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup mais c’est bien Monaco qui a eu le dernier mot dans cette rencontre avec un court succès (86-90), le cinquième de suite en Jeep Elite quand l’Elan Béarnais chute à nouveau pour son retour au championnat après un mois de pause forcée.



BASKET - JEEP ELITE / 4EME JOURNEE

Vendredi 9 octobre 2020

Le Portel - Dijon : 65-73

Gravelines-Dunkerque - Roanne : 77-43



Samedi 10 octobre 2020

Chalon-sur-Saône - Orléans : 83-80

Châlons-Reims - Nanterre 92 : 74-83



Dimanche 11 octobre 2020

Cholet - ASVEL : 73-82



Lundi 12 octobre 2020

Strasbourg - Limoges : 66-74



Dimanche 6 décembre 2020

Pau-Lacq-Orthez - Monaco : 86-90



Reportés à une date ultérieure

Boulogne-Levallois - Boulazac

Bourg-en-Bresse - Le Mans