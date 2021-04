Jeep Elite (J34) : Vainqueur de Roanne, Strasbourg reprend sa marche en avant

Strasbourg ne s’est pas laissé aller au vague-à-l’âme. Après avoir vu sa série de trois victoires consécutives prendre fin ce vendredi face à Monaco, la SIG s’est relancée à l’occasion de la réception au Rhénus de Roanne, qui restait sur une victoire face à Châlons-Reims. Appliqués dès les premiers instants de la rencontre, les Strasbourgeois ont fait la course en tête durant tout le premier quart-temps mais sans creuser un écart plus important que sept points. Mais Ekene Ibekwe (10 points, 9 rebonds) puis Steeve Ho You Fat (10 points, 6 rebonds) ont permis à la Chorale de conclure les dix premières minutes à hauteur de son adversaire. Un élan qui s’est confirmé à l’entame du deuxième quart-temps, Roanne prenant jusqu’à quatre points d’avance mais le chassé-croisé durant les quatre minutes menant à la mi-temps a finalement tourné en faveur de la SIG grâce à un tir à trois points signé Brandon Jefferson (16 points, 7 passes) à la dernière seconde.

Strasbourg a su se mettre à l’abri

Si le retour sur le parquet a vu les deux équipes rivaliser, Strasbourg a fini par creuser l’écart avec un 11-0 en l’espace de dix minutes qui a permis au club alsacien de prendre une avance de quatorze longueurs avec moins de deux minutes à jour dans ce troisième quart-temps. Les joueurs de Roanne ont timidement réagi pour repasser sous les dix points de retard à l’entame des dix dernières minutes. Après avoir vu la Chorale revenir à six points, les joueurs de Lassi Tuovi ont remis un coup d’accélérateur avec trois tirs à trois points réussis consécutivement, creusant de nouveau un trou de quinze points, qui leur a permis d’aborder la fin de match avec plus de sérénité. Roanne a tout donné pour espérer revenir dans le match mais, à l’issue des 40 minutes, c’est bien Strasbourg qui s’imposer de treize longueurs (87-74), sa quatorzième en 20 matchs pour reprendre la troisième place à l’ASVEL, qui compte quatre matchs en moins. La Chorale, pour sa part, ne profite pas de l’occasion pour se rapprocher du Top 8.



BASKET - JEEP ELITE / 34EME JOURNEE

Dimanche 24 avril 2021

Strasbourg - Roanne : 87-74



Mardi 4 mai 2021

20h00 : Orléans - Boulazac

20h00 : Nanterre - Le Portel

20h00 : Châlons-Reims - Le Mans

20h00 : Pau-Lacq-Orthez - Dijon

20h00 : Cholet - Gravelines-Dunkerque

20h00 : Chalon-sur-Saône - Limoges



Mercredi 5 mai 2021

20h00 : Bourg-en-Bresse - Boulogne-Levallois



Reporté à une date ultérieure

Monaco - ASVEL