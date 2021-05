Jeep Elite (J34) : Bourg-en-Bresse stoppe Boulogne-Levallois

𝗛𝗜𝗚𝗛𝗟𝗜𝗚𝗛𝗧𝗦 💥

JL Bourg 86 ⌁ 77 @Metropolitans92

Une victoire très importante avec un @Alen237 tout droit venu de l’espace 🚀👇

𝟖𝟔 pts / 𝟒𝟕 rbs / 𝟏𝟎𝟔 d’éval’ pic.twitter.com/LfP6wBZvrV

— JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) May 5, 2021

Andjusic et Omic ont porté Bourg

BASKET - JEEP ELITE / 34EME JOURNEE

Dimanche 24 avril 2021

Mardi 4 mai 2021

Mercredi 5 mai 2021

Reporté à une date ultérieure

C'est serré dans le haut du classement de Jeep Elite, avec désormais quatre équipes comptant 16 victoires (Dijon est la seule à en compter 18). Bourg-en-Bresse a signé sa 16eme victoire de la saison (pour 8 défaites) en battant Boulogne-Levallois (16 victoires - 9 défaites) sur le score de 86-77 lors de la 34eme journée. C'est juste avant la pause que les joueurs de l'Ain ont fait la différence. Le score état en effet de 21-21 après dix minutes, mais ils ont commencé le quart par un 6-0, puis les Metropolitans sont revenus et ont mené 31-30, avant d'encaisser un 13-5 avant la mi-temps. Bourg a regagné les vestiaires en menant 44-36.. Dans le dernier quart, l'écart a grimpé jusqu'à +20 pour Bourg à 3'46 de la fin (81-61). Boulogne-Levallois est un peu revenu dans le money-time, mais l'affaire était entendue depuis longtemps.Les joueurs de Jurij Zdovc n'ont absolument rien pu faire face au duo serbo-slovène de Bourg composé de Danilo Andjusic et Alen Omic. Le premier a signé 22 points, 4 rebonds et 5 passes, pour une évaluation de 20, et le deuxième a marqué 20 points et pris 16 rebonds, pour une évaluation de 35 !Suite à cette rencontre, Bourg-en-Bresse occupe la cinquième place, avant de recevoir la lanterne rouge Boulazac la semaine prochaine, et Boulogne-Levallois la septième, avant d'aller à Orléans (9eme) samedi. Mais la saison est encore longue pour les deux équipes, avec encore dix matchs à jouer pour la JL et neuf pour les Mets.- Roanne : 87-74- Boulazac : 91-68- Le Portel : 76-75Châlons-Reims -: 72-77- Dijon : 81-54- Gravelines-Dunkerque : 105-90Chalon-sur-Saône -: 95-96 ap- Boulogne-Levallois : 86-77Monaco - ASVEL