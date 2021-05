Jeep Elite (J33) : Bourg-en-Bresse s'amuse contre Le Portel

La dégringolade se poursuit pour Le Portel avec une huitième défaite de rang hors de ses bases, la troisième de suite par plus de vingt points d’écart. L’ESSM n’a pas existé ce samedi sur le parquet d’Ekinox contre Bourg-en-Bresse. Elle s’est inclinée lourdement contre une équipe burgienne emmenée par un très bon Danilo Andjusic (25 points, 4/7 à 3 points). Un 10-0 des locaux dans le deuxième quart-temps, leur permettant de passer de deux à douze points d'avance, à été le tournant du match. En effet, Le Portel ne s’en est jamais remis. Les hommes d’Eric Girard ont coulé en seconde période et ont même encaissé une autre série dévastatrice de seize points en toute fin de match. Bourg-en-Bresse gagne un troisième match consécutif dans sa salle (101-72) et porte son bilan à quinze victoires et huit défaites, ce qui en fait le sixième au classement.



BASKET - JEEP ELITE / 33EME JOURNEE

Vendredi 30 avril 2021

Levallois - Chalons-Reims : 77-71

Boulazac - Strasbourg : 79-86

Dijon - Cholet : 89-81

ASVEL - Châlons-sur-Saône : 102-75



Samedi 1er mai 2021

Bourg-en-Bresse - Le Portel : 101-72

18h00 : Gravelines-Dunkerque - Nanterre

19h00 : Roanne - Orléans

20h00 : Le Mans - Pau-Lacq-Orthez



Samedi 22 mai 2021

18h00 : Limoges - Monaco