Jeep Elite (J32) : Dijon retrouve le sourire, Strasbourg fait chuter l'ASVEL, Boulogne-Levallois enchaîne

BASKET - JEEP ELITE / 32EME JOURNEE

Mardi 27 avril 2021



Jeudi 27 mai 2021

Samedi dernier à l'AccorArena lors de la finale de la Coupe de France, les Bourguignons avaient quitté le parquet la tête basse tandis que les Villeurbannais n'en finissaient plus de célébrer leur dixième succès dans la compétition. Changement d'ambiance mardi soir pour le retour des deux équipes aux affres de la Jeep Elite. Tandis que lagrâce notamment à un très bon match une fois de plus du Belge Vanwijn, auteur de 20 points, les champions de France, eux, ont vu leur belle dynamique (quatre victoires de suite avant ce déplacement en Alsace et donc également ce titre en Coupe de France) se briser face à Strasbourg (98-95) au Rhénus.Troisième du championnat et dernière équipe à avoir battu Dijon,, tombés mardi sur trois hommes particulièrement en forme et auteurs à eux trois de 69 points des 98 marqués par les Alsaciens dans cette partie : Colson (29), Jefferson (24) et Morin (16).Tandis que Monaco s'imposait dans le match 1 de la finale de l'Eurocoupe, les Franciliens, portés par le tandem Michineau (20 points) - Chikoko (18 points, 16 rebonds), monstrueux, ont pourtant enfoncé (91-85) chez lui le dernier Boulazac, battu là pour la septième fois de suite.Surpris au Colisée par Chalon-sur-Saône (81-80), Gravelines-Dunkerque, qui n'a plus gagné depuis six matchs, va très mal également. En revanche, pour l'Elan et son meilleur marqueur du soir Crawford (20 points), cette première victoire après cinq matchs perdus d'affilée fait le plus grand bien même si l'ancien champion de France sait depuis longtemps qu'il ne sera pas de la phase finale.Après sa quatrième victoire de rang en déplacement,Corrigés par Strasbourg à Beaublanc lors de la dernière journée, comme ils l'avaient déjà été par Dijon et Roanne, les Limougeauds voyagent bien en revanche actuellement. Nanterre, balayé sur son parquet mardi (88-66) par le Polonais Maciej Lampe (19 points), en a fait les frais.Limoges est toutefois prévenu :Mardi, les hommes du Loiret se sont relevés de leur défaite à domicile contre Nanterre du 23 avril dernier en stoppant chez eux (78-70) le 6eme du classement Bourg-en-Bresse, qui restait pourtant sur deux victoires.- Gravelines-Dunkerque : 81-80- Le Portel : 90-68Boulazac -: 85-91Châlons-Reims -: 80-90- Roanne : 83-72Nanterre -: 66-88- Bourg-en-Bresse : 78-70- ASVEL : 98-9518h00 : Monaco - Le Mans