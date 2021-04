Jeep Elite (J31) : Un quatrième succès de rang crucial pour Le Mans

Le Mans ne compte pas lâcher. A l’occasion de la réception de Chalon-sur-Saône, les joueurs d’Elric Delord ont signé un quatrième succès de suite en Jeep Elite. Après avoir pris l’avantage dans un premier quart-temps largement maîtrisé, les coéquipiers de Valentin Bigote (26 points) ont vu l’Elan Chalon revenir sous les dix points au fil des dix minutes menant à la mi-temps. Mais, malgré Sean Armand (22 points, 6 passes) et Jordon Crawford (14 points, 6 passes), Chalon-sur-Saône a décroché au retour sur le parquet d’Antarès, le MSB prenant jusqu’à 20 points d’avance durant ces dix minutes. En maîtrise tout au long du dernier quart-temps, Le Mans s’impose de 20 points (98-78) et poursuit sa série. Un début de 31eme journée également marqué par le réveil d’Orléans. Après quatre défaites de suite, les coéquipiers de Chima Moneke (14 points, 10 rebonds) ont renoué avec la victoire aux dépens d’une équipe de Gravelines-Dunkerque toujours en difficulté et battue pour la quatrième fois de suite. Une victoire que l’OLB a construit grâce notamment à un 13-0 en fin de deuxième quart-temps qui a permis au club du Loiret de prendre 20 points d’avance. Gavin Ware (15 points, 10 rebonds) et Aleksej Nikolic (12 points) ont tout donné mais le BCM n’a jamais su faire son retard et s’incline de treize longueurs (64-77). Lanterne rouge du championnat, Boulazac a continué son chemin de croix avec une cinquième défaite consécutive sur le parquet du Portel. Pourtant, les coéquipiers de Benjamin Sene (15 points, 7 rebonds, 5 passes) ont maîtrisé le début de rencontre, comptant jusqu’à 16 points d’avance dans le deuxième quart-temps. Mais une fin de troisième quart difficile, avec un 12-3 pour l’ESSM a changé la donne. Au contact de Boulazac, les coéquipiers de Charles-Noé Abouo (15 points, 5 rebonds) ont su placer un coup d’accélérateur dans le « money time » pour s’imposer de quatre longueurs (81-77), un deuxième succès de suite qui permet aux Nordistes de continuer à croire aux play-offs.



BASKET - JEEP ELITE / 31EME JOURNEE

Mardi 20 avril 2021

19h00 : Roanne - Châlons-Reims

19h00 : ASVEL - Pau-Lacq-Orthez

19h00 : Boulogne-Levallois - Monaco

20h00 : Bourg-en-Bresse - Cholet

20h00 : Limoges - Strasbourg

20h00 : Dijon - Nanterre