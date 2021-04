Le Portel continue d’alterner le bon et le moins bon. Après sa défaite au Mans ce mardi, l’ESSM a enchaîné avec une victoire sur son parquet face à Roanne. La Chorale, qui voulait faire oublier son revers concédé face à Pau-Lacq-Orthez ayant mis fin à sa série de cinq victoires consécutives, a bien démarré la rencontre, faisant la course en tête pendant l’essentiel du premier quart-temps pour mener de sept longueurs mais les Portelois ont alors serré le jeu. Un 18-5 en un peu plus de trois minutes a changé la donne et permis à l’ESSM de se détacher et prendre jusqu’à huit longueurs d’avance avant la pause. Remobilisés par Jean-Denys Choulet, les coéquipiers de Sylvain Francisco (23 points, 9 passes) ont rendu la monnaie de leur pièce aux Portelois avec un 21-6 en début de troisième quart-temps pour reprendre la main au tableau d’affichage. Toutefois, ce n’est qu’avec un point d’avance que la Chorale a abordé les dix dernières minutes. Avec un 12-2 d’entrée de dernier quart-temps, les coéquipiers de Mikyle McIntosh (20 points, 5 rebonds) ont pensé avoir fait le plus dur sur leur parquet mais Roanne s’est accroché jusqu’au bout pour ne s’incliner que de deux points (79-77). Un succès qui permet au Portel de passer devant sa victime du soir au classement avec le même bilan de huit victoires pour onze défaites.

Châlons-Reims prend le meilleur sur Gravelines-Dunkerque

Après Bourg-en-Bresse puis Le Portel, c’est Châlons-Reims qui a profité des difficultés actuelles de Gravelines-Dunkerque pour retrouver de la confiance. Pourtant, si les quatre premières minutes ont vu les deux équipes se répondre, c’est le BCM qui a nettement pris l’avantage, signant un 18-4 dans les cinq minutes suivantes pour compter treize longueurs d’avance à l’issue du premier quart-temps. Mais le CCRB, poussé par l’inévitable Dominique Archie (20 points, 8 rebonds), n’a pas sombré, revenant à une longueur grâce à un 18-6 en un peu moins de six minutes, les Nordistes parvenant ensuite à conserver deux longueurs d’avance à la mi-temps. C’est au retour des vestiaires que les Champenois ont pris le contrôle du match, avec un 15-2 qui leur a permis de prendre le large. S’ils sont vite revenus à deux points, les coéquipiers de Briante Weber (20 points) ont vu leur attaque être quasiment réduite au silence, avec deux points marqués dans les sept dernières minutes. Une situation dont le CCRB a profité pour s’imposer de 17 points (87-70) et repartir de l’avant.



BASKET - JEEP ELITE / 30EME JOURNEE

Samedi 14 novembre 2020

Monaco - Dijon : 70-62



Vendredi 16 avril 2021

Le Portel - Roanne : 79-77

Châlons-Reims - Gravelines-Dunkerque : 87-70



Samedi 17 avril 2021

18h00 : Nanterre - Chalon-sur-Saône

19h00 : Pau-Lacq-Orthez - Boulogne-Levallois

20h00 : Cholet - Strasbourg

20h00 : Orléans - Le Mans



Dimanche 18 avril 2021

18h15 : Bourg-en-Bresse - Limoges



Dimanche 9 mai 2021

17h00 : ASVEL - Boulazac