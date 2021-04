Jeep Elite (J30) : A domicile, Le Portel domine Roanne

Le Portel continue d’alterner le bon et le moins bon. Après sa défaite au Mans ce mardi, l’ESSM a enchaîné avec une victoire sur son parquet face à Roanne. La Chorale, qui voulait faire oublier son revers concédé face à Pau-Lacq-Orthez ayant mis fin à sa série de cinq victoires consécutives, a bien démarré la rencontre, faisant la course en tête pendant l’essentiel du premier quart-temps pour mener de sept longueurs mais les Portelois ont alors serré le jeu. Un 18-5 en un peu plus de trois minutes a changé la donne et permis à l’ESSM de se détacher et prendre jusqu’à huit longueurs d’avance avant la pause. Remobilisés par Jean-Denys Choulet, les coéquipiers de Sylvain Francisco (23 points, 9 passes) ont rendu la monnaie de leur pièce aux Portelois avec un 21-6 en début de troisième quart-temps pour reprendre la main au tableau d’affichage. Toutefois, ce n’est qu’avec un point d’avance que la Chorale a abordé les dix dernières minutes. Avec un 12-2 d’entrée de dernier quart-temps, les coéquipiers de Mikyle McIntosh (20 points, 5 rebonds) ont pensé avoir fait le plus dur sur leur parquet mais Roanne s’est accroché jusqu’au bout pour ne s’incliner que de deux points (79-77). Un succès qui permet au Portel de passer devant sa victime du soir au classement avec le même bilan de huit victoires pour onze défaites.



BASKET - JEEP ELITE / 30EME JOURNEE

Samedi 14 novembre 2020

Monaco - Dijon : 70-62



Vendredi 16 avril 2021

Le Portel - Roanne : 79-77

20h00 : Châlons-Reims - Gravelines-Dunkerque



Samedi 17 avril 2021

18h00 : Nanterre - Chalon-sur-Saône

19h00 : Pau-Lacq-Orthez - Boulogne-Levallois

20h00 : Cholet - Strasbourg

20h00 : Orléans - Le Mans



Dimanche 18 avril 2021

18h15 : Bourg-en-Bresse - Limoges



Dimanche 9 mai 2021

17h00 : ASVEL - Boulazac