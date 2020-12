Jeep Elite (J3, J7 et J8) : Deuxième défaite pour Dijon, retours gagnants pour Chalon-sur-Saône et Orléans

Absent des parquets de Jeep Elite depuis son revers sur le parquet de l’ASVEL le 8 novembre dernier, Orléans a retrouvé l’ordinaire du championnat avec une victoire à domicile face à Pau-Lacq-Orthez. Alors que les Béarnais ont pris le meilleur départ, les joueurs du Loiret sont revenus petit à petit pour conclure le premier quart-temps avec une marge d’un seul point. Emmené par LaMonte Ulmer (31 points, 5 rebonds), l’OLB a notamment signé un 9-0 dans le deuxième quart-temps pour creuser un petit écart au retour aux vestiaires. Sur leur lancée, les Orléanais ont continué leur marche en avant pour compter jusqu’à 18 points d’avance au cœur du troisième quart-temps. Il a fallu attendre la fin de match pour voir une réaction des coéquipiers de Justin Bibbins (18 points), revenu à six longueurs, mais le mal était déjà fait. Orléans s’impose de dix longueurs (85-75) et équilibre son bilan quand l’Elan Béarnais enchaîne un troisième revers de suite en Jeep Elite.



BASKET - JEEP ELITE / 3EME JOURNEE

Vendredi 2 octobre 2020

Boulogne-Levallois - Cholet : 72-68



Samedi 3 octobre 2020

Monaco - Roanne : 86-61

Chalon - Strasbourg : 54-76

Le Mans - Gravelines-Dunkerque : 69-64

Limoges - Le Portel : 91-68



Dimanche 4 octobre 2020

ASVEL - Bourg-en-Bresse : 102-104 (ap)



Mardi 27 octobre 2020

Dijon - Châlons-Reims : 87-72



Samedi 12 décembre 2020

Orléans - Pau-Lacq-Orthez : 85-75



Reporté à une date ultérieure

Boulazac - Nanterre

Chalon-sur-Saône retrouve le sourire

Deux mois, c’est le temps que l’Elan Chalon a passé sans disputer le moindre match de championnat. Battus à Monaco le 17 octobre dernier, les joueurs de Julien Espinosa avaient des fourmis dans les jambes et c’est Châlons-Reims qui en a fait les frais. Solides dans l’entame de match, les Champenois ont petit-à-petit faibli et les coéquipiers de Sean Armand (16 points, 5 rebonds) ont profité d’un deuxième quart-temps à sens unique, n’ayant laissé que sept points à Châlons-Reims, pour s’arroger une avance de seize longueurs dès la mi-temps. L’Elan Chalon n’a pas relâché son emprise surla rencontre, frôlant les 30 points d’avance en toute fin de troisième quart-temps mais le vent a tourné en fin de match. Grâce aux 22 points de Dominique Archie et aux 20 unités de Jalen Adams, Châlons-Reims a tout donné en attaque (32 points marqués) et resserré le jeu en défense (14 points encaissés) pour revenir à moins de dix points sans jamais retourner totalement le sens du match. Chalon-sur-Saône s’impose de neuf points (78-87) et remonte au 14eme rang alors que les Champenois restent dans la zone rouge avec ce sixième revers en sept matchs.



BASKET - JEEP ELITE / 7EME JOURNEE

Samedi 12 décembre 2020

Châlons-Reims - Chalon-sur-Saône : 78-87



Samedi 19 décembre 2020

20h00 : Nanterre - Cholet



Samedi 26 décembre 2020

18h15 : Dijon - Bourg-en-Bresse



Reportés à une date ultérieure

Orléans - Gravelines-Dunkerque

Limoges - Pau-Lacq-Orthez

Boulazac - Le Mans

Le Portel - ASVEL

Roanne - Boulogne-Levallois

Monaco - Strasbourg

Cholet surprend Dijon

Après avoir démarré la saison en force avec cinq victoires de suite, Dijon n’est pas aidé par un championnat disputé au compte-gouttes. Un mois après avoir concédé sa première défaite de la saison à Monaco, la JDA a manqué son déplacement sur le parquet de Cholet, qui reprenait le championnat après deux mois de pause forcée et un mois après sa dernière sortie en Ligue des Champions. Il a fallu attendre le deuxième quart-temps pour voir les Choletais creuser le premier écart de dix points et voir dans la foulée les Dijonnais recoller à cinq longueurs. Si les coéquipiers de Gerry Blakes (24 points, 5 rebonds) ont gardé la main au tableau d’affichage, la pression n’est jamais retombée. Mais, malheureusement pour Alexandre Chassang (23 points) et ses coéquipiers, les dix dernières minutes ont bien été choletaises. Un 9-0 d’entrée de dernier quart-temps a donné le ton avec un écart qui est rarement descendu sous les dix points. Au buzzer, Cholet s’impose de dix points (83-73) et remonte au 13eme rang. Pour Dijon, le podium n’est plus à l’ordre du jour.



BASKET - JEEP ELITE / 8EME JOURNEE

Mercredi 7 octobre 2020

Strasbourg - Orléans : 97-91



Dimanche 22 novembre 2020

Boulogne-Levallois - Nanterre : 73-67



Mardi 8 décembre 2020

Cholet - Dijon : 83-73



Reportés à une date ultérieure

Chalon-sur-Saône - Le Portel

ASVEL - Monaco

Le Mans - Limoges

Bourg-en-Bresse - Boulazac

Gravelines-Dunkerque - Châlons-Reims

Pau-Lacq-Orthez - Roanne