Jeep Elite (J29) : Face à Orléans, Boulogne-Levallois a achevé de se rassurer

La mauvaise passe de Boulogne-Levallois est bien terminée. Battus trois fois de suite en Jeep Elite entre le 13 mars et le 3 avril, les Metropolitans ont profité de la réception d’Orléans pour signer un deuxième succès de suite après celui acquis ce mercredi face à Chalon-sur-Saône. Ce sont pourtant les Orléanais qui ont pris la rencontre par le bon bout avec un 5-0 d’entrée, conservant l’avantage au score pendant les cinq premières minutes. Mais les joueurs de Germain Castano ont petit-à-petit baissé de pied pour se retrouver menés de sept points en toute fin de premier quart-temps. Revenu à deux points à l’entame du deuxième quart-temps, l’OLB a ensuite pris un nouvel éclat, voyant l’écart passer la barre des dix points pour la première fois de la rencontre. Les coéquipiers de Chima Moneke (17 points, 9 rebonds) ont encaissé un 5-0 pour, à la pause, se retrouver menés de onze longueurs.

Dix minutes infernales pour Orléans face à Boulogne-Levallois

Mais ce n’était rien à côté de ce que les joueurs du Loiret ont subi pendant le troisième quart-temps. Privé de LaMonte Ulmer, dont l’absence dure depuis plusieurs semaines à la suite d’un pneumothorax, et Darius Johnson-Odom, qui ne rejouera pas de la saison après une rupture du tendon d’Achille, Orléans n’a été en mesure de ne marquer que cinq points… et uniquement sur lancers francs. Face à cette faillite offensive, les coéquipiers de David Michineau (20 points) n’ont pas laissé passer l’occasion de creuser l’écart, signant notamment un 18-0 pour se rapprocher des 30 points d’avance. Une barre qui n’a toutefois jamais été atteinte en raison d’un sursaut d’orgueil de l’OLB, avec notamment un 8-0 en début de quatrième quart-temps. Profitant de ce net avantage au score, Boulogne-Levallois a pu finir la rencontre en roue libre pour s’imposer de 22 points (87-65), infligeant à Orléans une troisième défaite de suite.



BASKET - JEEP ELITE / 29EME JOURNEE

Dimanche 11 avril 2021

Boulogne-Levallois - Orléans : 87-65



Mardi 13 avril 2021

19h00 : Limoges - Dijon

19h00 : Roanne - Pau-Lacq-Orthez

20h00 : Boulazac - Bourg-en-Bresse

20h00 : Strasbourg - Nanterre

20h00 : Le Mans - Le Portel



Mercredi 14 avril 2021

20h00 : Chalon-sur-Saône - Monaco



Reportés à une date ultérieure

Châlons-Reims - Cholet

Gravelines-Dunkerque - ASVEL