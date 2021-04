Jeep Elite (J29) : Après Châlons-Reims, Monaco domine Chalon-sur-Saône

Monaco ne perd pas le rythme. A peine deux jours après sa victoire face à Châlons-Reims, le leader de la Jeep Elite a été au rendez-vous lors de son déplacement à Chalon-sur-Saône. Loin des discussions concernant son avenir en Euroligue, la « Roca Team » a signé son quatorzième succès en seize rencontres. Mais l’Elan Chalon, emmené par Martin Meiers (17 points, 7 rebonds), a posé bien des problèmes aux Monégasques durant un premier quart-temps durant lequel l’écart n’a pas dépassé les cinq longueurs. Avec un 7-0, les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont pris un peu d’air au tableau d’affichage dès l’entame du deuxième quart-temps mais, pas échaudés, les Chalonnais ont fait preuve de patience et d’application pour réduire progressivement l’écart et ne compter que trois longueurs de retard au moment de retrouver leur vestiaire.

Monaco a pris son temps

Si Zvezdan Mitrovic a remobilisé ses joueurs durant la pause, ce n’est qu’en toute fin de troisième quart-temps que les coéquipiers de J.J. O’Brien (18 points) et Marcos Knight (17 points) ont apposé leur marque sur cette rencontre. Grâce à un 12-4 dans les trois dernières minutes, l’ASM a abordé le dernier quart-temps avec une marge de treize longueurs. Sur leur lancée, les Monégasques ont poussé leur avantage jusqu’à atteindre les quinze points. C’est alors que Chalon-sur-Saône s’est une nouvelle fois rebellé, signant dans la foulée un 9-1 pour revenir à seulement sept longueurs. Mais le mal était déjà fait. Appliqué, Monaco s’imposer au final de huit longueurs (78-86) et consolide un peu plus sa première place avec ce troisième succès de suite. Pour l’Elan Chalon, ce deuxième revers consécutif éloigne le club des places qualificatives pour les play-offs.



BASKET - JEEP ELITE / 29EME JOURNEE

Mardi 13 avril 2021

Limoges - Dijon : 69-103

Roanne - Pau-Orthez : 72-80

Boulazac - Bourg-en-Bresse : 68-81

Le Mans - Le Portel : 90-61

Strasbourg - Nanterre : 86-81



Mercredi 14 avril 2021

Chalon-sur-Saône - Monaco : 78-86



Reportés à une date ultérieure

Chalons-Reims - Cholet

Gravelines-Dunkerque - ASVEL