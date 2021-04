Jeep Elite (J28) : Limoges sur le fil, Roanne enchaîne

Roanne étouffe Le Mans

JEEP ELITE / 28EME JOURNEE

Mercredi 7 avril 2021

Vendredi 9 avril 2021

Samedi 10 avril 2021

Lundi 12 avril 2021

Vendredi 23 avril 2021

Limoges s'accroche au Top 8 ! Le CSP garde intactes ses chances de disputer le Final 8 (même si nous n'en sommes qu'à la moitié de la saison régulière) après sa victoire 82-81 sur le parquet de Cholet, treizième. Le CB avait pourtant très bien entamé la rencontre en menant 25-18 à la fin du premier quart-temps, mais Limoges est revenu à 40-40 à la mi-temps. Les Limougeauds ont ensuite dominé la majeure partie du troisième quart, mais ne l'ont conclu que sur le score de 61-63, et dans le dernier, Cholet est parvenu à passer devant (68-67) à 6'43 de la fin. Aucune des deux équipes n'a ensuite réussi à prendre plus de trois points d'avance, et à 1'19 de la fin, Cholet menait 81-78. Mais les joueurs des Mauges n'ont plus inscrit le moindre point, Vefessa Fofana et Chris Horton manquant leur tentative,Il avait pourtant manqué ses trois premières tentatives du match longue distance... Grismay Paumier termine avec 19 points et 6 rebonds pour Limoges et Aaron Jones avec 21 points et 4 rebonds pour Cholet.On n'arrête plus la Chorale ! Roanne a signé sa cinquième victoire de suite en Jeep Elite ce vendredi, en dominant Le Mans 90-72, ce qui lui permet de grimper à la 10eme place. Après deux premiers quarts-temps équilibrés (22-20 puis 22-23),Avec 22 points et 10 rebonds, Steeve Ho You Fat a été le grand artisan de cette victoire, alors que les 15 points et 5 passes de Kaza Kajami-Keane n'ont pas suffi au Mans, septième du classement.- Chalon-sur-Saône : 88-80- Le Mans : 90-72Cholet -: 81-82Le Portel - Gravelines-DunkerqueDijon - BoulazacPau-Lacq-Orthez - StrasbourgMonaco - Châlons-ReimsOrléans - NanterreDate à déterminer : Bourg-en-Bresse - ASVEL