Jeep Elite (J26 et J27) : Strasbourg domine Dijon, Pau gagne enfin

Dijon craque sur la fin

Limoges enfonce Boulazac

Pau renoue avec la victoire

JEEP ELITE

Samedi 27 mars 2021

Le choc de la soirée pour Strasbourg ! Alors que ni Monaco, ni l'ASVEL, ni Boulogne-Levallois ne jouaient ce samedi lors des 26eme et 27eme journées de Jeep Elite, la SIG (3eme) en a profité pour signer sa septième victoire de suite en championnat contre Dijon, actuel deuxième derrière Monaco. Les Alsaciens se sont imposés 84-78 au terme d'un match bien maîtrisé. Après avoir remporté le premier quart-temps 24-18, Strasbourg a finalement rejoint les vestiaires à la mi-temps en menant 49-47. Les Dijonnais sont passés devant à la 22eme (51-52) grâce à David Holston, mais la SIG a enchaîné avec un 9-0 qui lui a permis de mener 62-55 en début de dernier quart.Brandon Jefferson et Jaromir Bohacik terminent chacun avec 16 points pour Strasbourg, alors que Dijon encaisse une deuxième défaite de suite malgré le bon match de ses deux leaders Chase Simon et David Holston, auteurs de 19 et 18 points.Bourg (4eme) a également encaissé une deuxième défaite de suite, sur le parquet de Roanne (12eme) : 102-97. La JL menait pourtant de trois points à la mi-temps (51-54), et encore 77-76 juste avant le buzzer du troisième quart, mais Renathan Ona Embo a permis à la Chorale d'entamer le dernier quart avec un point d'avance (78-77). Ce dernier quart a été très serré et s'est terminé de façon complètement folle., pendant que Pierre Pelos manquait deux lancers pour la JL à 98-97 et que Codi McIntyre-Miller réussissait le triptyque balle perdue - faute - tir à 3 points manqué dans les six dernières secondes. Avec 27 points et 6 passes, Sylvain Francisco a grandement contribué au succès roannais. En face, Alen Omic a fini en double-double (16pts, 13rbds), en vain...Après trois victoires de suite, Orléans (8eme) est lourdement tombé sur le parquet de Cholet (16eme), qui s'offre un bol d'air après cinq défaites d'affilée en Jeep Elite. Le CB l'a emporté 91-70 dans un match à sens unique, où il a mené à chaque fin de quart-temps (47-42, mt). Gregor Hrovat termine avec 22 points et Lasan Kromah avec 21 pour Cholet, alors que Giovan Oniangue et Luke Fisher ont marqué 17 points chacun du côté d'Orléans.Le BBD menait pourtant 38-34 à la mi-temps, mais le CSP a signé un 5-0 à cheval sur les deux derniers quarts pour mener 54-52, puis un 9-0 pour s'échapper et mener 63-54. Boulazac n'a jamais réussi à revenir, malgré un John Flowers à 26 points. Jerry Boutsiele finit avec un gros double-double pour le CSP : 12 points, 19 rebonds !Un match du milieu de tableau opposait Le Portel (13eme) à Châlon-sur-Saône (11eme), et ce sont les Nordistes qui l'ont emporté de justesse sur le score de 84-83. Alors qu'ils menaient 47-41 à la mi-temps, les joueurs du Portel ont subi un terrible 27-13 dans le troisième quart et se sont retrouvés menés 60-68. Mais ils sont revenus petit à petit, pour passer devant à 3'55 de la fin (73-72).Mathieu Wojciechowski termine avec 14 points pour Le Portel et Jordan Crawford avec 30 pour Chalon. Enfin, Pau-Lacq-Orthez, avant-dernier, a mis fin à sa terrible série de onze défaites en championnat en battant largement Nanterre (14eme) 84-62. Les Béarnais, mal partis dans ce match (13-19, 10eme), sont revenus avant la mi-temps (46-40) et ont ensuite su gérer leur avance, dans le sillage d'un Petr Cornelie qui finit avec 19 points et 6 rebonds (21pts et 65rbds pour Marcquise Reed côté nanterrien).- Orléans : 91-70Boulazac -: 63-72- Chalon-sur-Saône : 84-83- Nanterre : 86-79- Bourg-en Bresse : 102-97- Dijon : 84-78