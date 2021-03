Jeep Elite (J25) : Sixième victoire de suite pour Strasbourg

Strasbourg est sur une pente ascendante. Après cinq victoires consécutives depuis le mois de décembre dernier, la SIG est allée en chercher une sixième sur le parquet de Gravelines-Dunkerque. Si l’entame de match a été équilibrée entre les deux formations, un 8-0 de la part des Strasbourgeois leur ont permis de conclure le premier quart-temps avec l’avantage au tableau d’affichage. Mais si les coéquipiers de Brandon Jefferson (24 points, 5 passes) ont gardé la main en début de deuxième quart-temps, le BCM a haussé le ton avec un 11-2 qui a permis au club nordiste de retrouver son vestiaire avec un avantage de sept longueurs. Au retour sur le parquet de Sportica, si Gravelines-Dunkerque a très vite pris neuf points d’avance, Strasbourg a répondu pour revenir à trois points puis, après un rebond de leurs adversaires, de repasser devant à un peu plus de trois minutes de la fin du troisième quart-temps. C’est alors que la SIG a accéléré pour prendre dix longueurs d’avance à l’orée des dix dernières minutes. Un écart qui a même atteint seize longueurs avec un peu moins de cinq minutes à jouer. C’est alors que la défense du BCM a serré le jeu, imposant à Strasbourg cinq minutes sans le moindre point marqué, alors que Gavin Ware (20 points) et ses coéquipiers sont revenus à un point avec douze secondes à jouer. Mais, après deux lancers francs de Brandon Jefferson, Lucas Bourhis (9 points) a manqué la balle d’égalisation au buzzer. Après s’être fait peur, Strasbourg s’impose (78-81) et maintient la pression sur Bourg-en-Bresse dans la course au maintien.



BASKET - JEEP ELITE / 25EME JOURNEE

Mardi 16 mars 2021

Chalon-sur-Saône - Boulazac : 80-68

Orléans - Dijon : 74-69

Le Mans - ASVEL : 105-96 (ap)

Bourg-en-Bresse - Pau-Lacq-Orthez : 88-58

Nanterre - Roanne : 74-79

Limoges - Boulogne-Levallois : 85-79



Jeudi 18 mars 2021

Gravelines-Dunkerque - Strasbourg : 78-81

19h00 : Châlons-Reims - Le Portel



Reporté à une date ultérieure

Monaco - Cholet