Jeep Elite (J24) : Une victoire pour du beurre pour Cholet

BASKET - JEEP ELITE / 24EME JOURNEE

Vendredi 12 mars 2021

Samedi 13 mars 2021

Jeudi 17 juin 2021

Deux mois après sa date initiale, le match entre Cholet et Boulazac, comptant pour la 24eme journée de Jeep Elite, a enfin pu se disputer ce jeudi. Reporté pour cause de cas de covid au sein de l'effectif choletais (le maire de Cholet Gilles Bourdouleix avait même fait évacuer la salle avant même que le match soit officiellement reporté), la rencontre avait été donnée perdue sur tapis vert à Cholet par la commission sportive de la Ligue nationale de basket, avant que la décision ne soit cassée par la chambre d'appel de la Fédération.Et c'est le CB qui s'est largement imposé 116-80 en remportant tous les quarts-temps. Face à des Périgourdins privés de nombreux joueurs, le coach choletais a fait tourner son effectif, et le club des Mauges a déroulé, menant 29-26 après dix minutes, 59-43 à la mi-temps et 86-68 à la fin du troisième quart-temps.Dans ce match à sens unique où les onze Choletais présents sur le parquet ont joué au moins sept minutes et marqué au moins deux points,En face, Mouphtaou Yarou a terminé la rencontre avec 18 points et 12 rebonds. Cholet conclut donc sa laborieuse saison sur un bilan de 12 victoires pour 22 défaites, et a déjà hâte de passer à la suivante. Boulazac, avec 4 victoires en 34 matchs, a signé l'une des pires saisons de l'histoire de l'élite et tentera de rebondir rapidement en Pro B pour revenir en première division.