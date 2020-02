Jeep Elite (J24) : Avant ASVEL-Monaco, Dijon domine Orléans et prend la première place

🚨A la demande de la préfecture du Bas-Rhin, qui relaye les instructions gouvernementales interdisant les événements réunissant plus de 5000 personnes en milieu confiné, le match face à Le Portel prévu ce soir au Rhenus est annulé et reporté à une date ultérieure.

— SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) February 29, 2020

Bourg-en-Bresse se rapproche de Boulogne-Levallois

Et si Dijon caracolait seul en tête de la Jeep Elite à l’issue de la 24eme journée ? La question se pose car, avec un choc ASVEL-Monaco ce dimanche, la JDA a fait le nécessaire pour tenter de profiter de ce duel au sommet à l’occasion de la réception d’Orléans. Emmenés par Richard Solomon (19 points, 6 rebonds) et LaMonte Ulmer (19 points), les Dijonnais n’ont fait qu’une bouchée des joueurs du Loiret avec une avance de dix points après seulement dix minutes de jeu. Giovan Oniangue (24 points) et D.J. Strawberry (20 points) ont sonné la charge au début de la deuxième mi-temps pour réduire l’écart mais le dernier coup d’accélérateur des Dijonnais dans les dix dernières minutes a fait la différence. La JDA signe une 13eme victoire de suite en championnat (90-71) et s’installe donc seul en tête du championnat. Une 24eme journée qui a été amputée d’une rencontre puisque la préfecture du Bas-Rhin, suivant les instructions gouvernementales pour endiguer la propagation du Covid-19, a imposé le report du match entre Strasbourg et Le Portel.Alors que Boulogne-Levallois s’est incliné à Roanne ce vendredi, Bourg-en-Bresse n’a pas tardé à profiter de la situation pour se rapprocher au classement. A l’occasion d’un déplacement au Mans, les coéquipiers de Zachery Peacock (21 points, 9 rebonds) ont signé un succès important mais qui s’est construit dans la deuxième moitié de la partie. En effet, alors que la JL Bourg a remporté le premier quart-temps de dix longueurs, le MSB a répondu pour atteindre la mi-temps avec un point d’avance. Les deux équipes se sont alors rendu coup pour coup avec les coéquipiers de Valentin Bigote et Cliff Alexander (16 points chacun) qui ont répondu avec un 9-0 à un 8-0 des Burgiens. Mais, au final, ce sont bien les joueurs de Savo Vucevic qui ont fait la différence (91-93) et reviennent à une victoire des Metropolitans. Nanterre, de son côté, a dominé Boulazac (85-78) grâce notamment aux 24 points de Dallas Moore et compte désormais deux victoires d’avance sur Limoges. Chalon-sur-Saône est allé chercher une quatrième victoire de suite à Cholet (93-99) et reste en course pour les play-offs.