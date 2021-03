Jeep Elite (J23) : Vainqueur de Nanterre, Bourg-en-Bresse monte sur le podium

Il n’y a pratiquement pas eu match entre Bourg-en-Bresse et Nanterre. A l’occasion de l’antépénultième match de la 23eme journée de Jeep Elite, qui signe la reprise pleine et entière du championnat de France après des mois d’activité réduite, les joueurs de Savo Vucevic ont offert une très belle prestation collective pour dominer des Franciliens qui ont très vite été bien pâles. Car, emmenés par Isaia Cordinier (19 points, 8 rebonds), les Nanterriens ont résisté tout au long d’un premier quart-temps où ils ont su effacer la quasi-intégralité d’un retard de neuf points. Mais, après avoir vu Nanterre revenir à hauteur grâce à un tir à trois points de Damien Bouquet (12 points), la JL Bourg a progressivement augmenté son emprise sur cette rencontre, les coéquipiers de Pierre Pelos (17 points, 10 rebonds) passant la barre des dix points d’avance à quatre minutes de la pause, atteinte avec une marge de douze points pour les Burgiens. Remobilisés par un Pascal Donnadieu loin d’être satisfait de son équipe, les Nanterriens sont revenus à sept points d’entrée de troisième quart-temps.

Miller-McIntyre, recrue déjà en forme

Mais Bourg-en-Bresse a pu compter sur sa récente recrue. Pour sa première en Jeep Elite, Codi Miller-McIntyre a été au rendez-vous. L’ancien joueur du Partizan Belgrade a fini meilleur marqueur de la rencontre (21 points, 9 rebonds) et permis à sa nouvelle formation de garder la main après 30 minutes de jeu, abordant le dernier quart-temps avec quinze longueurs d’avance. Revenu à onze points, Nanterre a subi un éclat avec un 10-0 en un peu moins de trois minutes signé par les coéquipiers de Danilo Andjusic (18 points). Avec la barre des 20 points franchie, Pascal Donnadieu a fait tourner son effectif dans une fin de match à sens unique pour Bourg-en-Bresse qui s’impose de 25 points (97-72). Une huitième victoire en onze matchs qui permet aux Burgiens de prendre la troisième place à Boulogne-Levallois quand Nanterre, battu pour la sixième fois en dix matchs et la deuxième lors des deux derniers matchs, reste englué dans la deuxième moitié du classement.



BASKET - JEEP ELITE / 23EME JOURNEE

Vendredi 5 mars 2021

Gravelines-Dunkerque - Le Mans : 91-77



Samedi 6 mars 2021

Monaco - Pau-Lacq-Orthez : 102-95 (ap)

Chalon-sur-Saône - Cholet : 84-79 (ap)

Boulogne-Levallois - Le Portel : 85-60

Boulazac - Roanne : 82-72

Châlons-Reims - Limoges : 74-72



Dimanche 7 mars 2021

Bourg-en-Bresse - Nanterre : 97-72



Mardi 9 mars 2021

21h00 : ASVEL - Dijon



Reporté à une date ultérieure

Orléans - Strasbourg