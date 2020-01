Jeep Elite (J21) : Victoire précieuse pour Cholet face à la lanterne rouge

Après deux défaites de rang, le déplacement au Portel tombait bien pour Cholet. Sur le parquet de la lanterne rouge, les joueurs d’Erman Kunter avaient une occasion en or de se relancer et, au terme de 40 minutes de jeu intenses, l’objectif a été atteint dans la difficulté. Ce sont les Nordistes qui ont entamé le match le plus fort pour rapidement mener de cinq buts mais, dans ces dix premières minutes, les séries se sont enchaînées et les deux équipes ont alternativement eu l’avantage au tableau d’affichage, ce qui a permis à Cholet d’avoir trois points d’avance à l’issue de ce premier quart-temps. Les coéquipiers de D’Angelo Harrison (15 points) ont ensuite subi le jeu dans le deuxième quart-temps mais jamais les Choletais n’ont réellement sur « tuer le match », l’écart ne dépassant pas les cinq longueurs avant la mi-temps atteinte avec un avantage de deux points seulement pour Cholet.

Cholet a fait le nécessaire pour l’emporter

Mais le premier éclat pour Le Portel est venu en milieu de troisième quart-temps. Les coéquipiers de Michael Stockton, Peter Jok et Jalen Riley (14 points chacun) ont placé un 7-0 pour prendre le plus gros écart de cette rencontre, dix points à un quart d’heure de la fin de la rencontre. Une avance que les Portelois n’ont pas su immédiatement réduire mais, à sept minutes du buzzer, les joueurs de Christian Monschau ont laissé espérer leur supporters une quatrième victoire depuis le début de la saison. Mais les Choletais n’ont rien lâché, reprenant immédiatement cinq points d’avance, puis sept et, finalement, neuf dans la dernière minute. Au final, Le Portel s’incline de sept longueurs (71-78) dans cette rencontre d’ouverture de la 21eme journée de Jeep Elite. Cholet en profite pour se donner de l’air par rapport à Nanterre et au Mans dans la course aux play-offs.