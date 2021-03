Jeep Elite (J21) : Premier revers à domicile pour Bourg-en-Bresse, dominé par Gravelines-Dunkerque

Ekinox n’est plus une citadelle imprenable. Après cinq victoires lors de ses cinq premières sorties à domicile cette saison en Jeep Elite, Bourg-en-Bresse a chuté lors de la réception de Gravelines-Dunkerque. Un match que les joueurs de Savo Vucevic, qui cèdera sa place à Laurent Legname la saison prochaine, ont très mal démarré avec un retard de quatorze points après un peu moins de sept minutes de jeu. Les coéquipiers de Pierre Pelos (13 points, 11 rebonds) ont retrouvé leurs esprits pour revenir à huit points à l’issue du premier quart-temps. Un scenario similaire s’est déroulé dans les dix minutes menant à la mi-temps. Tout d’abord, le BCM a fait le jeu, trouvé les espaces et creusé un écart allant jusqu’à seize points avant de subir un sursaut d’orgueil de la JL Bourg. Dans les 100 dernières secondes avant la pause, les Nordistes ont encaissé un 7-0 qui a permis à Bourg-en-Bresse de revenir à neuf longueurs.

Bourg-en-Bresse n’a pas tenu la distance

Mais c’est après le repos que les Burgiens sont totalement sortis de la rencontre. Face à une équipe de Gravelines-Dunkerque déchaînée et emmenée par un quatuor composé d’Aleksej Nikolic (21 points, 5 rebonds, 6 passes), Briante Weber (18 points, 6 rebonds), Romuald Morency (17 points) et Gavin Ware (16 points, 6 rebonds, 5 passes), la JL Bourg a craqué et vu l’écart prendre des proportions difficiles à rattraper d’ici la fin de la rencontre. En effet, le BCM a compté jusqu’à 27 points d’avance au cours de ces dix minutes finalement conclu avec un matelas de 23 longueurs. Avec une telle avance, les dix dernières minutes ont permis aux protégés de Serge Crèvecoeur de gérer pour, au final, s’imposer de 17 points (67-84), ce qui leur permet de laisser de côté leur revers à domicile face à Strasbourg le week-end dernier. Pour Bourg-en-Bresse, après trois victoires, ce premier revers à domicile est un coup d’arrêt même si la place sur le podium est conservée.



BASKET - JEEP ELITE / 23EME JOURNEE

Dimanche 8 novembre 2020

ASVEL - Orléans : 93-83



Mercredi 24 mars 2021

Bourg-en-Bresse - Gravelines-Dunkerque : 67-84



Reportés à une date ultérieure

Le Portel - Limoges

Châlons-Reims - Strasbourg

Le Mans - Nanterre

Pau-Lacq-Orthez - Cholet

Monaco - Boulazac

Chalon-sur-Saône - Dijon

Boulogne-Levallois - Roanne