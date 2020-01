Jeep Elite (J20) : Tombeur de Cholet, l'ASVEL se réapproprie la première place

Si, en Euroligue, la situation de l’ASVEL n’est pas florissante avec cinq défaites de suite, elle s’est améliorée en Jeep Elite. Le club du président Tony Parker a, en effet, pleinement tiré parti du revers subi par Monaco ce samedi sur le parquet de Boulogne-Levallois pour reprendre seul la tête de la Jeep Elite, abandonnée au début du mois de janvier un soir de défaite face à la « Roca Team ». Une rencontre que les coéquipiers de Livio Jean-Charles (20 points, 6 rebonds) et David Lighty (19 points) ont pris au sérieux, menant de onze points dès la moitié du premier quart-temps. Mais les Choletais n’ont pas voulu plier et sont revenus à cinq longueurs après dix minutes de jeu. Revenus à un point en toute fin de première mi-temps, les coéquipiers de Chris Horton (29 points, 11 rebonds) ont pris un éclat juste avant le retour aux vestiaires avec un retard de neuf points.

L’ASVEL a assuré pour redevenir leader

Dès le retour sur le parquet de La Meilleraie, les Rhodaniens ont accéléré avec un 7-0 pour pousser leur avantage à seize points. Mais, toujours accrocheurs, les joueurs d’Erman Kunter ont su revenir à sept longueurs avant, là encore, de ne pas tenir le rythme d’une équipe toujours plus habituées aux joutes de l’Euroligue. C’est avec un avantage de quinze points que l’ASVEL a abordé les dix dernières minutes de cette rencontre. L’écart a joué au yo-yo pendant ce dernier quart-temps, variant entre 9 et 18 points pour, au final, s’établir à onze unités (80-91). Avec ce 18eme succès en 20 journées, le troisième de suite, les joueurs de Zvezdan Mitrovic reprennent la première place avec une victoire d’avance sur Monaco alors que Cholet, battu pour la deuxième fois de suite, recule au sixième rang.

Châlon-sur-Saône s’enfonce à Roanne

Dans le match de bas de tableau qui a conclu cette 20eme journée, Roanne a renoué avec la victoire aux dépens de Chalon-sur-Saône dans un match qui a d’abord été en faveur des Chalonnais, emmenés par Sean Armand (20 points), qui ont eu treize points d’avance à l’issue du premier quart-temps. Les joueurs de Philippe Hervé ont alors dilapidé leur avance en fin de deuxième quart-temps pour retrouver le vestiaire avec trois points de retard. Dès lors, les coéquipiers d’Ian Miller (36 points) ont pris le contrôle des opérations et, petit à petit, creusé l’écart pour s’imposer de 14 points (108-94). Pour l’Elan Chalon, cette troisième défaite de suite enfonce le club dans la zone rouge avec Le Portel et Gravelines-Dunkerque quand Roanne se donne un peu d’air.