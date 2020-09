Jeep Elite (J2) : Le coronavirus a eu raison du match Pau-Lacq-Orthez - Le Mans

🚨🚨 En raison de l’identification d’un cluster COVID-19 au sein de l’Elan Béarnais, la rencontre du soir face au @MSB_Officiel est reportée à une date ultérieure. #JeepELITE

L’Elan Béarnais ne pourra pas faire sa première sortie à domicile. Alors que le club de Pau-Lacq-Orthez devait affronter ce lundi à 21h00 Le Mans dans une des affiches de la 2eme journée de Jeep Elite, le match a été reporté à une date ultérieure à peine une heure avant le coup d’envoi. La raison tient aux résultats des tests de dépistage du coronavirus effectués par les joueurs de l’Elan Béarnais ce lundi à quelques heures du match. Les résultats ont permis de mettre en évidence la présence d’un « cluster », c’est à dire un groupe de joueurs atteints par le virus, au sein de l’effectif professionnel et du centre de formation du club palois.Selon les informations du quotidien L’Equipe, dont la chaîne éponyme devait diffuser en direct la rencontre, ce ne sont pas moins de onze membres de l’Elan Béarnais testés ce lundi qui ont vu l’examen donner un résultat positif. Or, selon le protocole sanitaire établi en amont de la saison par la Ligue Nationale de basketball, un match doit être automatiquement annulé et reporté à une date ultérieure quand un club doit faire face à trois cas positifs avérés en amont d’une rencontre. Face à un nombre très nettement supérieur à cette limite, la Commission Sanitaire de la LNB n’a pu faire autrement que de confirmer le report à une date ultérieur de la rencontre, même aussi près du coup d’envoi, afin de protéger la santé de tous les acteurs et du public qui aurait fait le déplacement au Palais des Sports.Monaco -: 62-72Nanterre -: 82-95Gravelines-Dunkerque - LimogesCholet - Chalon-sur-SaôneChâlons-Reims - ASVELPau-Lacq-Orthez - Le MansRoanne - DijonLe Portel - OrléansStrasbourg - Boulazac