Jeep Elite (J2) : Deux victoires à l'extérieur pour commencer

Co-leader de Jeep Elite avec l’ASVEL et Dijon au moment de l’arrêt de la saison 2019-20 en mars dernier, Monaco a mal démarré l’exercice 2020-21 ! La Roca Team s’est inclinée 62-72 à domicile contre un autre gros morceau de Jeep Elite, Boulogne-Levallois, en match avancé de la 2eme journée. C’est dans le dernier quart, perdu 12-23, que les hommes de Zvezdan Mitrovic, de retour sur le banc, ont perdu cette partie, car ils avaient tenu le coup jusque-là (11-15 à la 10eme, 33-28 à la mi-temps, 50-49 à la 30eme). Monaco menait encore 55-54 à 6’07 de la fin, mais a encaissé un 6-0 (58-64, 37eme) qui s’est avéré rédhibitoire. Rob Gray termine avec 17 points pour Boulogne-Levallois et Marcos Knight avec 12 points et 6 rebonds pour Monaco, qui devra se rattraper sur le parquet de Boulazac dès samedi. De leur côté, les Metropolitans recevront Gravelines-Dunkerque.

Andjusic porte Bourg

L’autre match avancé de cette 2eme journée a également vu une victoire à l’extérieur dans un match entre clubs européens : celle de Bourg contre Nanterre, sur le score de 95-82. La JL a mené cette partie quasiment de bout en bout, menant 28-26 à la fin du premier quart, 40-49 à la mi-temps et 59-76 à la fin du troisième. Les hommes de Pascal Donnadieu n’ont jamais eu l’espoir de revenir, malgré les 18 points et 7 rebonds d’Isaïa Cordinier et les 18 points de Tyler Stone. En face, c’est Danilo Andjusic qui a régalé, avec 25 points, 5 rebonds et 4 passes au compteur ! Lors de la 1ere journée, ce week-end, Bourg recevra Roanne et Nanterre ira à Limoges.



JEEP ELITE / 2EME JOURNEE

Mercredi 23 septembre 2020

Monaco - Boulogne-Levallois : 62-72

Nanterre - Bourg-en-Bresse : 82-95



Lundi 28 septembre 2020

21h00 : Pau-Lacq-Orthez - Le Mans



Mardi 29 septembre 2020

20h00 : Gravelines-Dunkerque - Limoges

20h00 : Strasbourg - Boulazac

20h00 : Cholet - Chalon-sur-Saône

20h00 : Châlons-Reims - ASVEL

20h00 : Roanne - Dijon



Mercredi 30 septembre 2020

20h00 : Le Portel - Orléans