Jeep Elite (J18) : Le derby pour Nanterre

JEEP ELITE / 18EME JOURNEE

Mercredi 2 juin 2021

Jeudi 3 juin 2021

Les équipes de Jeep Elite sont officiellement fixées depuis mardi : des quarts de finale puis un Final Four concluront la saison pour déterminer qui sera le champion de France 2021, et les 15 équipes qui le peuvent encore mathématiquement ont le même objectif : terminer dans le Top 8. C'est notamment le cas de Nanterre, 10eme, qui a décroché une victoire capitale (73-65) dans le derby des Hauts-de-Seine face à Boulogne-Levallois (6eme) en ouverture de la 18eme journée de Jeep Elite, et qui revient à une victoire du Top 8. Les Nanterriens, après un premier quart-temps équilibré (73-65) ont pourtant été dominés une grande partie du match par leurs voisins, qui menaient 41-30 à la mi-temps. Mais les hommes de Pascal Donnadieu ont réussi douze dernières minutes de feu.Les Metropolitans sont parvenus à égaliser à 63-63, avant d'encaisser un 8-0 (dont 6pts de Brock Motum) qui s'est avéré rédhibitoire. L'Australien termine d'ailleurs meilleur marqueur de la partie avec 21 points (et 7 rebonds), devant l'ancien Nanterrien aujourd'hui Levalloisien Lahaou Konaté (14pts).- Boulogne-Levallois : 73-65ASVEL - CholetBoulazac - Gravelines-DunkerqueChalon-sur-Saône - Châlons-ReimsPau-Lacqu-Orthez - LimogesBourg-en-Bresse - DijonOrléans - Le PortelStrasbourg - Le MansRoanne - Monaco