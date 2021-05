Jeep Elite (J17 et J34) : La mauvaise opération pour Dijon

Scrubb héros de Limoges

Warren sauve Nanterre

BASKET - JEEP ELITE / 34EME JOURNEE

Dimanche 24 avril 2021

Mardi 4 mai 2021

Mercredi 5 mai 2021

Reporté à une date ultérieure

17EME JOURNEE

Samedi 7 novembre 2020

Samedi 16 janvier 2021

Mardi 4 mai 2021

Mardi 1er juin

La dernière journée de saison régulière de Jeep Elite se déroulait ce mardi, mais évidemment, en raison des nombreux matchs en retard que comptent toutes les équipes (six matchs en moins pour Monaco par rapport aux équipes ayant joué le plus), cette saison (sans play-offs mais avec un Final 8) est loin d'être terminée. La Roca Team, leader au pourcentage de victoires mais actuellement en quarantaine après son retour de Russie où elle a remporté l'Eurocoupe, ne jouait pas, et son dauphin Dijon n'en a pas profité pour se rapprocher.Après un deuxième quart-temps famélique (12-6), les Dijonnais ont perdu pied dans le troisième (28-18) et n'ont jamais eu l'espoir de revenir, malgré les 12 points et 6 rebonds de Hans Wanwijn. L'Elan a pu compter sur un grand Justin Bibbins, auteur de 16 points, 5 rebonds et 4 passes. L'ASVEL, qui compte de nombreux matchs en retard, occupe la quatrième place, après son succès 101-93 (49-43, mt) sur Roanne, treizième. Les Villeurbannais ont attendu le dernier quart pour faire la différence (27-19), alors que le score était de 74-74 après une demi-heure de jeu. Avec 20 points et 7 passes, Thomas Heurtel a porté l'ASVEL, alors que les 21 points de Justin Wright-Foreman n'ont pas suffi à la Chorale.Le Mans, sixième, est allé s'imposé 77-72 à Châlons-Reims, avant-dernier, qui encaisse sa quatrième défaite d'affilée et s'enfonce dans la zone rouge. Les Manceaux étaient pourtant menés de cinq points à la pause (44-39) mais ont su faire la différence en deuxième mi-temps, grâce notamment à Scott Bamforth, auteur de 14 points et 6 passes (13pts, 5rbds et 9pds pour Dominic Waters côté champenois). A noter qu'aucun point n'a été inscrit pendant les 174 dernières secondes !Le CSP a pourtant raté son début de match (29-20, 10eme) mais est revenu petit à petit, pour mener de sept points à dix minutes de la fin. C'est Jordon Crawford qui a marqué les deux lancers-francs offrant la prolongation à l'Elan à 39 secondes de la fin (89-89), Smith et Armand (24pts, 8pds, meilleur marqueur de l'Elan) manquant ensuite le tir de la victoire pour chaque équipe. Finalement, Limoges a gagné la prolongation 12-11, grâce à un tir à 3 points de Philip Scrubb à trois secondes du buzzer. L'ancien joueur NBA Maciej Lampe a livré un gros match pour le CSP, avec 23 points et 8 rebonds.Victoire également pour Orléans, neuvième, qui a enfoncé un peu plus Boulazac vers la Pro B, avec une victoire 91-68, grâce à un dernier quart remporté 28-8. Chima Moneke termine avec 17 points et 7 rebonds pour les joueurs du Loiret et Aaron Best avec 15 points et 7 rebonds pour les Périgourdins. Ça va mieux pour Nanterre, qui remonte au classement pour se retrouver dixième, après sa victoire de justesse 76-75 contre Le Portel, douzième.Benoit Mangin finit avec 20 points et 6 passes pour Le Portel. Enfin, dans un match de bas de tableau, Cholet (11eme) a dominé Gravelines-Dunkerque (14eme) sur le score de 105-90, après une rencontre globalement bien maîtrisée où Lasan Kromah a inscrit (30pts à 5/7 à 3pts). Le gros double-double de Gavin Ware pour le BCM (24pts, 13rbds) n'a pas suffi.- Roanne : 87-74- Boulazac : 91-68- Le Portel : 76-75Châlons-Reims -: 72-77- Dijon : 81-54- Gravelines-Dunkerque : 105-90Chalon-sur-Saône -: 95-96 apBourg-en-Bresse - Boulogne-LevalloisMonaco - ASVEL- Pau-Lacq-Orthez : 84-77- Cholet : 100-96 (ap)- Nanterre : 78-75- Chalon-sur-Saône : 85-75- Roanne : 101-93Limoges - BoulazacLe Mans - OrléansChâlons-Reims - MonacoBourg-en-Bresse - Strasbourg