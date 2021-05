Jeep Elite (J16) : Victorieux à Roanne, Limoges revient à hauteur d'Orléans

Limoges avait un coup à jouer à Roanne. Au lendemain de la victoire d’Orléans face à Strasbourg et avant le déplacement de l’OLB sur le parquet de l’ASVEL ce samedi, le CSP pouvait revenir à hauteur du club du Loiret, qui occupe actuellement la huitième et dernière place qualificative pour la phase finale de la Jeep Elite. La Chorale, emmenée par Justin Wright-Foreman (29 points), a pris un très bon départ dans cette rencontre, menant de neuf longueurs après un peu plus de trois minutes de jeu. Mais les Limougeauds, grâce à des tirs à trois points de Nicolas Lang (25 points) et Bruno Caboclo (10 points, 6 rebonds), ont fait leur retour pour passer quelques secondes devant. Toutefois, un dernier tir de Renathan Ona Embo (2 points) a permis à Roanne de conclure le premier quart-temps devant de deux points. C’est alors que la Chorale s’est effondrée. Encaissant d’entrée un 15-0, les joueurs de Jean-Denys Choulet ont vu l’écart enfler pour atteindre treize longueurs. Un sursaut d’orgueil de Roanne a permis de réduire ce débours à seulement onze points à la pause.

Roanne a réagi trop tardivement face à Limoges

Remobilisés par leur entraîneur à la mi-temps, les joueurs de la Chorale ont mis plus d’intensité pour revenir à sept points dans l’aspiration de Boubacar Touré (12 points, 5 rebonds). Mais, pas inquiétés par ce sursaut de la part de leurs adversaires, les joueurs de Mehdy Mary ont repris le contrôle des débats pour repasser la barre des dix points d’avance au terme du troisième quart-temps. Dix dernières minutes qui ont vu Roanne tout tenter pour éviter une neuvième défaite de suite en Jeep Elite. Mais, revenus à quatre longueurs avec 40 secondes à jouer sur un tir à trois points de Justin Wright-Foreman, la Chorale n’a pas su aller jusqu’au bout, Nicolas Lang se montrant infaillible aux lancers francs. Limoges s’impose de six longueurs (77-83), sa quinzième victoire en 28 rencontres pour avoir le même bilan qu’Orléans et croire plus que jamais à une place en phase finale… si elle se dispute bien à huit équipes. Pour Roanne, la série négative se poursuit mais la Chorale n’a pas encore dit adieu au maintien.



BASKET - JEEP ELITE / 16EME JOURNEE

Samedi 16 janvier 2021

Boulazac - Dijon : 76-86



Samedi 30 janvier 2021

Monaco - Le Portel : 82-60



Vendredi 28 mai 2021

Roanne - Limoges : 77-83



Samedi 29 mai 2021

17h30 : Orléans - ASVEL

18h00 : Chalon-sur-Saône - Boulogne-Levallois

18h00 : Nanterre - Le Mans

18h00 : Strasbourg - Châlons-Reims

18h30 : Pau-Lacq-Orthez - Gravelines-Dunkerque

18h30 : Cholet - Bourg-en-Bresse