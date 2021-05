Jeep Elite (J15) : Monaco et l'ASVEL profitent du revers de Dijon

Dijon a connu un coup d’arrêt. Après cinq victoires consécutives, la JDA a concédé sa sixième défaite cette saison en championnat à l’occasion de la réception de Strasbourg. Une rencontre que les Strasbourgeois ont bien démarré mais, à réaction, les Dijonnais ont su reprendre l’avantage pour conclure les dix premières minutes avec deux points d’avance. Les coéquipiers d’Hans Vanwijn (20 points, 5 rebonds) et d’Axel Julien (19 points) ont gardé la main durant les dix minutes menant à la pause sans toutefois parvenir à prendre plus de sept points d’avance. La barre des dix points a été franchie par les Bourguignons au retour des vestiaires mais les Alsaciens n’ont cessé de s’accrocher, ce qui a payé dans les dix dernières minutes. Grâce à un tir à trois points de DeAndre Lansdowne (16 points), Strasbourg a arraché la prolongation. Les coéquipiers de Bonzie Colson (30 points, 5 rebonds) ont entamé ces cinq minutes avec un 7-0 qui a donné le ton. Strasbourg frappe un grand coup en s’imposant à Dijon (81-87 ap) et reste au contact du podium.

Monaco ne laisse pas passer l’occasion

Un résultat qui fait les affaires de Monaco. La « Roca Team », au bout d’un match accroché, est venue à bout de Bourg-en-Bresse. Les Monégasques, emmenés par Mathias Lessort (18 points, 6 rebonds), ont fait le jeu durant le premier quart-temps puis l’entame du deuxième, moment où ils ont compté onze points d’avance. Dès lors, la JL Bourg a serré le jeu et un 10-3 a permis aux Burgiens de revenir à deux points à la mi-temps. Les coéquipiers d’Alen Omic (19 points, 16 rebonds) ont alors fait jeu égal avec le leader du championnat, qui a toutefois abordé les dix dernières minutes avec cinq points d’avance. L’écart n’a jamais dépassé cette limite dans le dernier quart-temps et, grâce à un 5-0 conclu par un tir à trois points de Luka Asceric (13 points), Bourg-en-Bresse est passé devant à 57 secondes du buzzer. Abdoulaye Ndoye (7 points) et une interception de Mathias Lessort ont mis un terme au suspense. Monaco s’impose de la plus courte des marges (73-74) et creuse à nouveau l’écart au classement. Bourg-en-Bresse s’incline pour la deuxième fois en trois matchs.

L’ASVEL en profite

Du côté de l’ASVEL, la défaite dijonnaise est également une bonne nouvelle. En effet, le club rhodanien a profité de la réception de Boulogne-Levallois pour consolider sa troisième place et réduire l’écart sur la JDA. Contestés par les Metropolitans, les joueurs de TJ Parker et Frédéric Fauthoux ont su signer un 9-0 pour creuser le premier écart significatif de cette rencontre. Toutefois, les coéquipiers de David Michineau (18 points) n’ont rien lâché pour revenir à trois longueurs à la mi-temps… avant de prendre un éclat et retrouver leur vestiaire avec dix points de retard. Au retour sur le parquet de l’Astroballe, l’ASVEL a profité de la forme de Matthew Strazel (14 points) pour creuser progressivement l’écart au fil du troisième quart-temps. Si Boulogne-Levallois est un temps revenu à dix points dans le quatrième quart-temps, les Villeurbannais ont terminé fort pour une victoire de 18 points (81-63). Avec deux matchs en moins, l’ASVEL revient à deux victoires de Dijon et conserve une avance nette sur Strasbourg concernant la troisième place. Boulogne-Levallois, battu pour la quatrième fois de suite, continue de glisser au classement;.

Limoges revient à hauteur d’Orléans

Cette 15eme journée de Jeep Elite a également vu Limoges et Nanterre réduire l’écart sur Orléans, actuellement huitième du classement. En effet, le club du Loiret a signé une deuxième défaite en trois matchs à l’occasion de son déplacement à Nanterre (99-87). Alors que les Franciliens profitent de ce succès loin de leurs bases pour rester dans la course aux places pour les play-offs, c’est le CSP qui tire les marrons du feu. En effet, vainqueurs de Cholet à Beaublanc (77-71), les Limougeauds ont désormais le même bilan que l’OLB, soit quatorze victoires pour treize défaites. Une course à la phase finale de la Jeep Elite dans laquelle Le Portel marque le pas. L’ESSM a, en effet, concédé une deuxième défaite consécutive dans un match nettement dominé par Pau-Lacq-Orthez (58-72), qui se reprend après deux revers. Gravelines-Dunkerque, pour sa part, repart de l’avant avec une victoire d’une marge infime face à Chalon-sur-Saône (89-88). Les Chalonnais restent dans la zone de relégation devant Boulazac, battu pour la quatrième fois de suite à l’occasion de son déplacement à Châlons-Reims (84-75).



BASKET - JEEP ELITE / 15EME JOURNEE

Vendredi 5 février 2021

Le Mans - Roanne : 97-84



Mardi 25 mai 2021

Châlons-Reims - Boulazac : 84-75

Le Portel - Pau-Lacq-Orthez : 58-72

Nanterre - Orléans : 99-87

Gravelines-Dunkerque - Chalon-sur-Saône : 89-88

Bourg-en-Bresse - Monaco : 73-74

ASVEL - Boulogne-Levallois : 81-63

Limoges - Cholet : 77-71

Dijon - Strasbourg : 81-87 (ap)